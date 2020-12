Inserita in Cultura il 30/12/2020 da Cinzia Testa Entro il 31 gennaio la richiesta di riconoscimento dei nuovi Ecomusei Entro il 31 gennaio 2021 i soggetti che hanno svolto nell’ultimo triennio attività di Ecomuseo possono presentare istanza per ottenere il riconoscimento da parte della Regione Siciliana. Sul sito dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali è stato pubblicato, infatti, il “Nuovo Formulario” al quale dovranno essere conformate le istanze che verranno istruite dalle Soprintendenze dei Beni Culturali dei territori in cui ricade l’Ecomuseo e valutate dalla commissione istituita presso l’assessorato dei Beni culturali. Costituiti con legge regionale alcuni anni fa, gli ecomusei rappresentano una forma di museo diffuso attraverso cui si mira a conservare, comunicare e rinnovare l´identità culturale di una comunità che si trova su un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, caratterizzato da un’eredità storico -culturale, paesistica e ambientale omogenea. “Possiamo considerare l’Ecomuseo – dice l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - come un vero e proprio “patto” attraverso cui una comunità decide di farsi carico del proprio territorio e si impegna per la salvaguardia e la valorizzazione attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione culturale con lo scopo di migliorarne anche l’economia. E se i cittadini si impegnano nella valorizzazione del proprio territorio il Governo regionale non si tira indietro e fa la propria parte sostenendo con proprie risorse l’intero processo di valorizzazione e promozione al fine di rafforzare l’identità, aumentare l’attrattività dei luoghi, favorire la rinascita delle attività ecoomiche legate al territorio, accrescere la residenzialità”. La Commissione istituita presso l’Assessorato dei Beni Culturali valuterà l’attività svolta e le caratteristiche dell’area in cui opera l’Ecomuseo, con evidenza dei fattori che la determinano dal punto di vista economico, sociale, culturale, di accesso.