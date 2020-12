Inserita in Cultura il 29/12/2020 da Cinzia Testa

La cultura non si arrende: la grande musica classica in diretta streaming per i concerti di fine anno di Terrasini e Cinisi

Il mondo della cultura non si arrende, e anche quest´anno non rinuncia ai tradizionali concerti di fine anno. Grazie alla tecnologia streaming, e al patrocinio oneroso dell´´Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, SiciliArte Opera Management ha messo su anche quest´anno un cartellone natalizio di tutto rispetto. Tre i comuni interessati- Palermo, Terrasini e Cinisi- dal progetto natalizio dell´Associazione, e ancora una volta protagonista la grande musica classica, con le sue più famose arie e duetti d´Opera, ma anche gli immancabili tradizionali canti di Natale. "La cultura è vita- dice il Direttore artistico Nuccio Anselmo- e la musica fa bene all´anima, ha un effetto terapeutico su chi la ascolta. Ed è proprio con l´intento di regalare un po´ di spensieratezza in questo anno così difficile per tutti, che anche quest´anno abbiamo deciso di non rinunciare ai tradizionali appuntamenti natalizi, seppure in diretta streaming e rispettando un rigoroso protocollo sanitario anti- Covid19".





"Sono stati e sono mesi difficili per il mondo della musica, dello spettacolo, della cultura in genere, che, come altri settori, hanno dovuto piegarsi all´emergenza sanitaria. Abbiamo dovuto rinunciare e stiamo rinunciando, non soltanto a una parte della nostra libertà ma anche a quella parte più bella della nostra vita che si rivolge al nostro tempo libero e allo svago", dichiara l´Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Manlio Messina. "L´emergenza Covid, cominciata nel marzo scorso e purtroppo ancora in atto- continua- ha cambiato le nostre abitudini e le nostre vite, ma non bisogna fermarsi mai e andare avanti con fiducia, coraggio e passione. Le feste di Natale sono sempre molto sentite nella nostra Sicilia e, quindi, nel rispetto delle norme anti contagio e anche se in misura ridotta, cerchiamo di portare avanti e sostenere le attività culturali anche nei comuni, pronti per ricominciare come e meglio di prima", conclude Messina.





Il prossimo appuntamento del cartellone natalizio della SiciliArte Opera Management, "Christmas Carol"- che presenta un repertorio di arie da camera, arie d´opera e canti di Natale- avrà luogo oggi pomeriggio 29 dicembre 2020, a partire dalle 19, in diretta streaming dalla Biblioteca comunale di Terrasini.





Triplo appuntamento, invece, domani 30 dicembre 2020: alle ore 16, sarà possibile seguire nuovamente il concerto di musica classica "Christmas Carol", stavolta in diretta streaming dalla Chiesa di San Giovanni Battista di Cinisi; a seguire, alle ore 19, in diretta dalla Piazza Umberto I di Cinisi, la sfilata folkloristica; mentre alle ore 21.15, dall´Ex Antiquarium di Terrasini, verrà trasmesso il tradizionale Concerto di fine anno, con un repertorio di arie d´Opera e canti di Natale.





Infine, l´ultimo giorno dell´anno, il 31 dicembre, a partire dalle ore 21.15, dalla Chiesa Madre Santa Fara di Cinisi, verrà trasmesso il "Concerto di Natale".





Già pochi giorni fa, l´Associazione SiciliArte Opera Management ha avuto modo di testare il successo di questo genere di eventi musicali anche in diretta live streaming.





"Il 13 e il 19 dicembre- dichiara ancora Anselmo- abbiamo messo in scena dalla Chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo il "Sicilia Classica Festival", il 22 dicembre il Concerto di Natale in diretta dal Palazzo d´Aumale di Terrasini, e il 23 dicembre "Christmas for Morricone" da Palermo. Sono tutti eventi che ci hanno sorpresi per il numero di visualizzazioni e per l´inaspettato apprezzamento del pubblico".





"Il pubblico del web- conclude- è indubbiamente più freddo di quello in sala, ma ci ha trasmesso comunque tantissime emozioni, anche perché ha un numero potenzialmente illimitato".





Le dirette live saranno trasmesse dalla pagina Facebook SiciliArte Opera Management (https://www.facebook.com/siciliarteoperamanagement), e da quella dei comuni di Terrasini e Cinisi, che hanno concesso il patrocinio per la realizzazione degli eventi.