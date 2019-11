Inserita in Politica il 12/11/2019 da Cinzia Testa Paceco, nomina Energy Manager È stato nominato l’Energy Manager del Comune di Paceco per il triennio 2019-2021, attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica, curata dal Settore 4 Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico dell’Ente, in ottemperanza al D.D.G. 908 emanato dal Dipartimento Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.



Si tratta dell’architetto Salvatore Pitruzzella, di Palermo, già docente di Fisica Tecnica ed Energy Manager di numerosi enti pubblici e privati.



Lo rende noto il Sindaco, Giuseppe Scarcella, evidenziando che lo stesso professionista si occuperà anche della redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.).



“Con l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, – afferma il primo cittadino di Paceco – il Comune si è impegnato ad intraprendere ogni azione di pianificazione finalizzata a ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 40 per cento entro il 2030, aumentare l’efficienza energetica e il ricorso a fonti rinnovabili, e preparare il territorio alle mutazioni del clima”.



L´architetto Pitruzzella evidenzia la rilevante opportunità per il Comune: “Il PAESC presenta sia azioni di mitigazione delle emissioni di Co2, che di adattamento ai cambiamenti climatici. L’importante strumento di pianificazione, permetterà, tramite accesso alle forme di finanziamento e programmazione comunitaria, di attuare gli interventi di riqualificazione energetica previsti negli obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti. Al pari del PAES, strumento vigente fino al 2015, è previsto il monitoraggio biennale delle azioni e la revisione completa quadriennale dell’intero documento”.