"Patti in sport", due giorni dedicati alla cultura ed alla pratica sportiva Due giorni interamente dedicati allo sport si vivranno a Patti nel prossimo fine settimana. Sabato 5 e domenica 6 ottobre la città, infatti, ospiterà la seconda edizione della manifestazione "Patti in Sport", promossa dall'Endas provinciale di Messina promossa nell´ambito delle iniziative della settimana europea dello sport.

Sabato 5, con partenza da Piazza Mario Sciacca alle 8,30, si svolgerà l´iniziativa “Orienteering sportivo – culturale” per le vie del centro storico di Patti. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, presso il Villaggio Simenzaru saranno effettuate attività dimostrative di sport di squadra con il minivolley a cura della Saracena Volley, il minibasket con l´Alma Basket Patti ed il calcetto con l´ASD Terzo Tempo. Prevista anche l´iniziativa “Biricchinopolis” con attività per i bambini a cura dell´ASD Buongioco.

Giornata interamente dedicata allo sport pratico, invece, quella di domenica 6 con diversi punti che saranno allestiti nell’intero tratto del lungomare Filippo Zuccarello a Marina di Patti. Numerose associazioni sportive che operano nel comprensorio nebroideo presenteranno il proprio sport con dimostrazioni sportive a cui tutti potranno partecipare gratuitamente. Verranno, inoltre, realizzati dei campi prova dove le associazioni sportive proporranno delle esibizioni con i propri atleti.

All´evento prenderanno parte la Saracena Volley, l´Alma basket, la Palestra Boxe Patti, il Patti Basket, l´Asd Terzo Tempo, l´Asd Tyrrenium, la Contempodanza, l´Asd Movimento e Danza, la Fitness Mania, la palestra Gymnica, l´Asd Viet Free Fight, l´Asd Judo Team, la scuola di Katate Patti e Spirit Combat Gymnastic Team. Ci sarà, inoltre, la partecipazione dello studio Chinesium e dell´ASD Buongioco. Coordinatrice dell´evento è Chiara Rottino.

“L’obiettivo – ha spiegato Salvatore Sidoti, presidente dell’Endas – è quello di promuovere le attività sportive dilettantistiche tra la cittadinanza. Una giornata che punta a coinvolgere tutti, giovani e meno giovani. La capacità di fare sistema – ha evidenziato Sidoti - ha creato un perfetto coordinamento con le associazioni sportive della provincia che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione all’insegna del messaggio virtuoso “Lo sport per tutti”. L´obiettivo è quello di promuove i molteplici benefici derivanti dal praticare lo sport e l’attività fisica ed è rivolta a tutti a prescindere dall’età, dalle esperienze maturate nel campo e dal livello di preparazione fisica”.