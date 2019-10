Inserita in Politica il 01/10/2019 da Cinzia Testa Palermo, M5S: “Bollette Tari puntualissime, ma servizio rifiuti inesistente” “Le bollette della Tari arrivano nelle case dei cittadini con una puntualità svizzera, ma questa è l’unica cosa efficiente nell’intero servizio rifiuti a Palermo, che di fatto è inesistente”. Lo afferma Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, proprio nei giorni in cui è altissimo il rischio che la spazzatura resti nelle strade della quinta città d’Italia.



“L´unica cosa puntuale - osserva Trizzino - è la Tari. Nella stessa giornata in cui il dramma dei rifiuti finisce sul tavolo del prefetto di Palermo, i cittadini trovano nella cassetta della posta una salatissima imposta da pagare per un servizio inesistente. E non si pensi che la responsabilità sia solo del Comune, perché la Regione, in due anni di governo, non ha saputo nemmeno ripristinare la funzionalità della più grande discarica pubblica siciliana, quella di Bellolampo. Su queste premesse, mercoledì inizierà la discussione sulla legge di riforma dei rifiuti proposta da Musumeci. Ci chiediamo con quale coraggio i responsabili di questo fallimento si presenteranno in Aula”.