CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Vicini alla famiglia Grignano "Vicini alla famiglia ed uniti nella preghiera"

Il sindaco alla famiglia della giovane rimasta ferita nell´esplosione di Parigi, sorella di don Giuseppe Grignano, vicario della chiesa di San Giuseppe



«Esprimiamo vicinanza alla famiglia di Angela Grignano, rimasta ferita nell´esplosione di questa mattina a Parigi. Auguriamo che possa riprendersi prima possibile e la nostra comunità è unita nella preghiera per l´intera famiglia ed il fratello don Giuseppe Grignano, vicario parrocchiale della nostra chiesa di San Giuseppe».

Lo afferma il sindaco Nicola Rizzo che, a nome suo personale e dell´intera città di Castellammare del Golfo, esprime vicinanza alla famiglia di don Giuseppe Grignano, fratello di Angela, giovane della frazione trapanese di Xitta rimasta coinvolta nell´esplosione di Parigi.

Don Giuseppe Grignano da ottobre è vicario parrocchiale di Monsignor Ludovico Puma nella frequentata parrocchia cittadina di San Giuseppe.

«Siamo vicini a tutte le famiglie delle vittime e dei feriti dell´esplosione. In particolare a Don Giuseppe Grignano, che sappiamo essere in procinto di raggiungere la sorella, manifestiamo la nostra continua unione accompagnandolo nella preghiera -conclude il sindaco Nicola Rizzo- per una veloce ripresa della giovane Angela»