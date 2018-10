PRESIDIO OSPEDALIERO G.F. INGRASSIA, DETENUTO MENTALMENTE INSTABILE AGGREDISCE AGENTI.

“Lo stesso detenuto mentalmente instabile – aggiunge – si era già reso protagonista di un episodio simile nei confronti di quattro poliziotti penitenziari in servizio presso l’IPM, tentando persino di aggredire il comandante di reparto”.

A darne notizia è il segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria Sicilia Gioacchino Veneziano, che manifesta preoccupazione per l’ennesimo atto di aggressione rivolto al personale.

Ieri a Palermo, un detenuto maggiorenne dell’IPM Malaspina - il cui comandante è il commissario capo coordinatore Francesco Cerami - ricoverato presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale “G.F. Ingrassia” dove era piantonato in TSO da due poliziotti penitenziari, si è scagliato contro il personale tentando la fuga dal nosocomio.

Inserita in Cronaca il 09/10/2018 da Direttore