Inserita in Cronaca il 25/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA Carnevale di Castellammare del Golfo: quattro giornate di festa per la partecipata 30ª edizione Grande entusiasmo e partecipazione per la 30ª edizione del Carnevale a Castellammare del Golfo, che quest’anno ha regalato alla città quattro giornate all’insegna dell’allegria, della musica e della condivisione.



Il carnevale è iniziato lunedì 16 febbraio con una giornata interamente dedicata ai più piccoli davanti la villa comunale regina Margherita. Sorrisi e divertimento hanno riempito il pomeriggio tra bolle di sapone, spettacoli di mangiafuoco e mascotte. Tantissimi bambini felici hanno partecipato all’iniziativa curata da Go Party animazione, che ha trasformato la villa comunale in uno spazio di festa e spensieratezza dedicato a loro.



Attesissime le sfilate dei carri allegorici martedì 17 febbraio, sabato 21 e domenica 22 febbraio, che hanno richiamato tantissime famiglie e visitatori lungo il percorso da via Segesta fino al corso Garibaldi, passando per via Vasile e via Crispi. Protagonisti i carri allegorici realizzati dall’associazione Sicilia Smile, in collaborazione con Colori in Movimento ETS e SOS Tuttofare. Un’esplosione di creatività e colori ha animato il centro cittadino, con scenografie ispirate ai Puffi, ai Pokémon, al magico mondo del circo e alla regina con il castello.



Martedì c’erano anche “i giardinieri di Salemi” che donano dolciumi con il loro attrezzo estensibile, sabato invece ad accompagnare la parata c’era anche la travolgente banda musicale “Città di Castellammare del Golfo” e le coinvolgenti esibizioni del duo Calandra & Calandra, che hanno fatto cantare e ballare il pubblico sulle note del nuovo inno dedicato alla città, “Sata, Sata”, già disponibile su YouTube. Spazio anche alle belle coreografie delle attivissime palestre cittadine, alle estrazioni di premi e ai momenti di animazione che hanno reso ogni appuntamento ancora più coinvolgente.



«La 30ª edizione del carnevale si è conclusa con un bilancio positivo -afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. La risposta del pubblico è stata la partecipazione e dimostra quanto il Carnevale rappresenti un momento di condivisione per la nostra comunità. Abbiamo voluto consegnare targhe di riconoscimento ai partecipanti, agli sponsor e a tutti coloro che hanno collaborato, con un ringraziamento speciale al giovane tamburino Giacomo Miranda per l’impegno dimostrato».



«Grazie a tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione -prosegue il sindaco Giuseppe Fausto- alla protezione Civile Anopas e Fly Team, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, ai collaboratori esterni ed interni, agli uffici comunali, agli sponsor e a tutti i cittadini che, con impegno e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione».



La 30ª edizione del Carnevale di Castellammare del Golfo si chiude così con un bilancio positivo: quattro giornate intense che hanno unito la comunità nel segno della creatività e del sano divertimento.