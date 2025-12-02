    
Inserita in Cronaca il 02/12/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Arriva in libreria il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele: Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce

Arriva

Il libro che riapre il caso di uno degli episodi più celebri e meno discussi della storia italiana

Roma, 02/12/2025 – Arriva in libreria e negli store online il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele, Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce, un’opera che si colloca tra le novità editoriali più discusse dell’anno nel panorama della saggistica storica.

Dopo aver pubblicato Le scomode verità nascoste nella II Guerra Mondiale, dove Vincenzo Di Michele aveva già introdotto la vicenda della liberazione di Mussolini dal Gran Sasso, anticipando l’esistenza di retroscena mai realmente chiariti e avvertendo i lettori che quello studio non era concluso. Oggi quell’indagine è arrivata a compimento.

Con questo nuovo libro, Di Michele porta a termine un lavoro iniziato nel volume precedente, è il risultato di anni di studio, riletture dei documenti, confronti tra testimonianze e fonti d’archivio. Quella che per decenni è stata raccontata come un’operazione militare “perfetta”, viene sottoposta a una revisione storica.

Nel corso della sua carriera, Vincenzo Di Michele ha pubblicato numerosi saggi, alcuni dei quali hanno suscitato ampio dibattito. Tra i suoi libri : "Io prigioniero in Russia" , Oltre 50.000 copie vendute, vincitore di numerosi premi. Il suo stile rimane riconoscibile e profondamente rispettoso dei fatti. Di Michele non riscrive la storia per provocare, ma per restituirle profondità e verità.

Quel falso mito della liberazione del Duce

Non tutte le pagine della storia sono state scritte fino in fondo. Alcune, anzi, sembrano intenzionalmente lasciate a metà, lucidate nel tempo fino a diventare mito. È da questa intuizione che nasce il nuovo libro di Vincenzo Di Michele, Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce, un saggio che rimette mano a uno degli eventi simbolo del Novecento italiano.

Il 12 settembre 1943 la propaganda trasformò il salvataggio di Benito Mussolini dal Gran Sasso in una leggenda militare. Un’azione rapida, eroica, spettacolare. Un capolavoro delle forze tedesche. È così che per oltre settant’anni è stato raccontato. Il lavoro dello storico Vincenzo Di Michele sceglie una strada diversa: smontare quella narrazione pezzo dopo pezzo, con documenti, testimonianze, fonti d’archivio e una logica semplice quanto scomoda: guardare dove per troppo tempo non si è voluto guardare.

Il libro ricostruisce le ore, i giorni e le settimane che precedettero la presunta “operazione perfetta”. Emergono contatti, passaggi di informazioni, ambiguità istituzionali, scelte politiche mai chiarite fino in fondo. Vincenzo di Michele non rincorre teorie sensazionalistiche, non forza le conclusioni. Fa qualcosa di più sottile e più potente: lascia parlare i fatti, incrocia versioni, mette a confronto documenti ufficiali e memorie personali. Il risultato è una narrazione tesa, asciutta, che somiglia più a un’inchiesta che a un semplice saggio storico.

Uno dei punti forti del libro è il ridimensionamento della figura di Otto Skorzeny, da sempre dipinto come l’artefice assoluto dell’operazione. Vincenzo Di Michele mostra come il racconto costruito nel dopoguerra abbia gonfiato ruoli, oscurato responsabilità, cancellato nomi. Non per spirito polemico, ma per correttezza storica. Quando la storia diventa leggenda, qualcuno decide sempre cosa va ricordato e cosa va dimenticato.

Le scomode verità nascoste nella II Guerra Mondiale

Come anticipato, questa nuova opera si inserisce nel percorso che l’autore ha intrapreso con il libro pubblicato nel 2024, Le scomode verità nascoste nella II Guerra Mondiale. In quel volume, Di Michele aveva già messo in discussione decine di episodi rimossi, addolciti o semplificati: la fuga dei criminali di guerra, i silenzi delle istituzioni, le sofferenze civili. Il filo conduttore è evidente. Non è ricerca di scandalo, è ricerca di completezza e presa di coscienza.

Campo Imperatore 1943 è una naturale prosecuzione di quel lavoro. Qui il focus si stringe su un solo evento, ma il metodo resta lo stesso: verificare, confrontare, riaprire archivi, rileggere testimonianze. Il risultato è un libro che non offre risposte facili, ma pone domande difficili. Di quelle che restano in testa. Di quelle che costringono a rileggere la storia con occhi meno indulgenti.

Da un punto di vista stilistico, il volume si distingue per un tono misurato. Niente proclami. Niente attacchi frontali. La scrittura è pulita, lineare, quasi giornalistica. Ogni capitolo costruisce il precedente. Ogni documento apre un dubbio. Ogni testimonianza incrina una certezza. È un libro che non urla, ma insiste. E proprio per questo colpisce.

Chi è Vincenzo Di Michele

Vincenzo Di Michele è una figura atipica nel panorama della saggistica storica italiana. Scrittore, giornalista pubblicista, laureato in Scienze Politiche, lavora da anni sulla memoria e sulla rilettura critica degli eventi del Novecento. Non appartiene alla storiografia accademica tradizionale, e forse proprio per questo riesce a mantenere una libertà di sguardo che si riflette in ogni sua opera.

La sua attività si muove tra archivi, testimonianze dirette, documenti dimenticati e fonti spesso trascurate. Il suo lavoro nasce da una convinzione semplice: la storia non è mai definitiva. Può essere riletta, approfondita, corretta.

Con Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce firma un’opera destinata a far discutere, ma anche a durare. Un libro che non si consuma in una polemica, ma si deposita, lentamente, come una domanda aperta sulla coscienza storica del Paese.

Contatti

Vincenzo Di Michele

Sito Web: https://www.vincenzodimichele.it

e-mail: info@vincenzodimichele.it

Ultimi commenti inseriti
Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

