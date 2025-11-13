    
Inserita in Cronaca il 13/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

I. C. DE GASPERI – DE VITA: “UN PONTE TRA CULTURE”

Viviamo in un mondo sorprendente, dove ogni angolo custodisce storie, culture e tradizioni uniche: un patrimonio di diversità che rende la nostra Terra un luogo davvero speciale.

In questo spirito di incontro e valorizzazione delle differenze si è svolto il festival musicale “Un ponte tra le culture”, promosso e curato nei minimi dettagli dal Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

L’evento, tenutosi martedì 4 novembre 2025 al Teatro Impero di Marsala, ha visto la partecipazione numerosa delle alunne e degli alunni dell’Istituzione scolastica, delle loro famiglie, dell’Amministrazione comunale e della comunità, uniti dall’obiettivo di celebrare le molteplici tradizioni che caratterizzano il territorio marsalese.

Attraverso la musica, le poesie, la danza e i momenti di riflessione, il festival ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro tra culture diverse come strumento di crescita, di dialogo e di inclusione sociale.
I brani musicali, diretti egregiamente dai docenti Cassarà Leonardo, Graziano Salvatore, Noto Elisabetta Irene e Piacentino Agostino ed eseguiti magistralmente dai giovani musicisti, si sono alternati ad alcune poesie, ispirate alla bellezza e alla storia di Marsala.
Lo spettacolo è stato chiuso dalla sfilata, a sorpresa, di un gruppo di alunne e di alunni della scuola Primaria dell’Istituto, che al suono dei tamburelli, hanno incantato il pubblico con la loro energia e la loro passione, eseguendo una tarantella.

Al termine dell’evento, il Dirigente scolastico ha ringraziato le Autorità intervenute, il Sindaco di Marsala On. Massimo Grillo, gli assessori Donatella Ingardia, Giuseppe Lombardo, Gaspare Di Girolamo, i consiglieri comunali Guglielmo Pellegrino Ferrantelli, Bartolomeo Walter Alagna, Nicola Fici, Mario Rodriquez, il Maresciallo della Procura di Marsala Giacomo Davide Bertolino, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Antonella Vivona, il Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito XI Massimiliano Rallo, la Dirigente scolastica Franca Donato Pellegrino i quali, all’unanimità, hanno elogiato l’impegno del Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta e di tutti i docenti nel promuovere i valori dell’inclusione, del rispetto delle differenze e della legalità, sottolineando come il loro operato rappresenti un esempio significativo per l’intera comunità.

