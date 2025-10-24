    
Inserita in Cronaca il 24/10/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Il futuro dell’edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window, Door & Glass

Le fiere Eurasia Window, Eurasia Door ed Eurasia Glass apriranno contemporaneamente le loro porte dal 15 al 18 Novembre 2025 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul.

Istanbul – Riconosciute come eventi di spicco della regione eurasiatica, le fiere sono organizzate da RX Tüyap in collaborazione con KAD (Associazione del Settore di Finestre e Porte), PÜKAB (Unione per la Qualità dei Produttori di Finestre) e GALSİAD (Associazione degli Imprenditori e Industriali dell’Alluminio).

Questa solida collaborazione è destinata ad attirare una partecipazione significativa da parte di produttori e rappresentanti, sia nazionali che internazionali.
Gli espositori avranno l’opportunità di presentare i loro prodotti, tecnologie e soluzioni più recenti direttamente ai professionisti del settore che seguono da vicino l’evoluzione del mercato dell’edilizia.
Allo stesso tempo, i visitatori potranno esplorare, confrontare e individuare i prodotti e le soluzioni più adatti ai propri futuri investimenti.

Eurasia Window Fair: Sezioni Speciali dedicate all’Alluminio e alle Schermature Solari

La Eurasia Window Fair tornerà per la 26ª edizione nel 2025, confermandosi come punto di riferimento per il settore dei serramenti. L’evento offrirà un’ampia panoramica su profili per finestre, tecnologie, meccanismi, materie prime, soluzioni per l’isolamento e sull’intera filiera produttiva dell’industria del serramento.

Tra le aree tematiche di maggiore rilievo spicca la Sezione Speciale dedicata all’Alluminio, che metterà in luce le ultime innovazioni nel campo di finestre, profili, sistemi di facciata, accessori e macchinari per la lavorazione.

Accanto a questa, la Sezione Speciale dedicata alle Schermature Solari riunirà le aziende leader nei settori di tende da sole, pergole, balconi in vetro e sistemi per giardini d’inverno, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire le soluzioni più evolute per il comfort e il design degli spazi abitativi.

Eurasia Door Fair: soluzioni innovative per l’industria delle porte

Giunta alla sua 17ª edizione, la Eurasia Door Fair presenterà un’ampia selezione di modelli di porte per interni ed esterni, persiane, sistemi automatici di apertura, accessori e tecnologie all’avanguardia.
La manifestazione rappresenta per i produttori nazionali un’importante piattaforma di accesso ai mercati internazionali, favorendo le esportazioni e consolidando il ruolo della Turchia come polo produttivo di riferimento nel settore delle porte.

Eurasia Glass Fair: la vetrina d’eccellenza dell’industria del vetro

Giunta alla sua 15ª edizione, la Eurasia Glass Fair accoglierà professionisti provenienti da diversi ambiti, tra cui vetro architettonico, vetro industriale, vetro tecnico e specializzato, oltre a tecnologie di produzione e comparti correlati.

L’evento metterà in mostra soluzioni innovative e le più recenti tendenze del settore del vetro, suscitando grande interesse tra gli operatori del settore che parteciperanno alla fiera.

Strumenti digitali per un’esperienza di visita potenziata

Nel 2025, le fiere arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori grazie a strumenti digitali avanzati di pianificazione.

Attraverso i nuovi siti ufficiali degli eventi, i visitatori potranno:

  • consultare in anticipo l’elenco degli espositori ed esplorare i relativi portafogli prodotti;

  • accedere a contenuti informativi di settore sotto forma di e-brochure, report e materiali multimediali;

  • ottenere tutte le informazioni pratiche su trasporti e sistemazioni alberghiere, per organizzare al meglio la propria visita.

Questi strumenti digitali sono pensati per consentire ai visitatori di organizzare in modo efficiente la propria esperienza fieristica e sfruttare al meglio il tempo trascorso all’evento.

Quando: 15 / 18 Novembre 2025
Dove: Istanbul Tüyap Fair and Congress Center

Registrati ora e ottieni il tuo biglietto:
https://eurasiawindowfair.com/
http://www.eurasiadoorfair.com/
https://eurasiaglassfair.com/

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

