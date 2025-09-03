|
|
|
Inserita in Cronaca il 03/09/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
ANAS FORMA PIEMONTE AVVIA CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO CE.Co.L. — LEZIONI ONLINE PER TUTTI I LIVELLI
ANAS Forma Piemonte annuncia l’apertura delle iscrizioni ai corsi di preparazione per l’esame di Certificazione di Competenza Linguistica CE.Co.L., rivolti a cittadini che desiderano migliorare la propria conoscenza dell’italiano e ottenere una certificazione ufficiale riconosciuta a livello nazionale.
I corsi coprono tutti i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2, con programmi specifici per il permesso di soggiorno UE per lungo periodo e per la domanda di cittadinanza italiana (livello B1).
Le lezioni saranno erogate interamente a distanza, per garantire massima flessibilità e accessibilità a chiunque, su tutto il territorio nazionale.
________________________________________
Durata e costi dei corsi:
• Livello A1 e A2 (lungo soggiorno) – 24 ore – €150
• Livello B1 (cittadinanza) – 36 ore – €200
• Livello B1 – 36 ore – €200
• Livello B2 – 36 ore – €200
• Livello C1 – 40 ore – €250
• Livello C2 – 40 ore – €300
________________________________________
Esami di Certificazione CE.Co.L. disponibili presso la sede ANAS FORMA PIEMONTE:
• Livello A1/A2 (lungo soggiorno) – €120
• Livello B1 (cittadinanza) – €170
• Livello B1, B2 – €150
• Livello C1 – €250
• Livello C2 – €300
________________________________________
ANAS Forma Piemonte è centro accreditato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ente ufficiale per l’erogazione dell’esame CE.Co.L. sul territorio piemontese.
________________________________________
📍 Contatti e iscrizioni:
Per informazioni:
📞 +39 380 199 4707
📧 info@anasformapiemonte.it
Per iscrizioni:
Scaricare il modulo da www.anasformapiemonte.it
Inviarlo a: formazione@anasformapiemonte.it
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|