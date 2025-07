Inserita in Cultura il 01/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Concorso Nazionale Letterario “Alfredo Filippone” – VIII Edizione-Pubblicato l’elenco dei finalisti 2025 La Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile – è lieta di annunciare i nomi dei finalisti dell’ottava edizione del Concorso Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”, dedicato alla memoria del noto docente, figura di riferimento per il mondo della cultura e dell’educazione.



La cerimonia di premiazione si svolgerà ad Ardore (RC), in una data compresa tra il 25 e il 29 agosto 2025, con inizio alle ore 22:30. La data ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.



In base al regolamento del concorso (art. 6), saranno assegnate:



Due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna al primo classificato e alla menzione d’onore.



Ulteriori borse di studio del valore di 200 euro verranno attribuite ai due studenti provenienti dalle scuole geograficamente più lontane rispetto al luogo della cerimonia.



Una borsa di studio speciale da 100 euro sarà inoltre conferita allo/a studente/essa più giovane tra i finalisti.



Tutti i finalisti riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione e un ricordo della serata. La scuola di appartenenza del vincitore o della vincitrice riceverà anch’essa un riconoscimento istituzionale.



Quest’anno, in via sperimentale, è stata introdotta la sezione dedicata alla scuola primaria, a testimonianza dell’attenzione sempre crescente verso la promozione della scrittura fin dalla giovane età. Un ringraziamento particolare va alle sedi ANAS (Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria Sanità) per il sostegno economico e morale alla manifestazione.



Purtroppo, si registra ancora un numero significativo di domande escluse in fase preliminare per il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento. Si auspica una maggiore attenzione da parte degli istituti scolastici nelle prossime edizioni, affinché il concorso possa crescere ulteriormente in qualità e partecipazione.



Fra i tanti partecipanti, sono stati selezionati i seguenti finalisti (in ordine casuale):



GIUSEPPE VOCONÀ-TERESA LOURDES CRISTIANO-ROCCO CONDEMI-NOELIA LARA NISCO-ALICE FAVASULI-FRANCESCA LUFRANO-MARIA GRAZIA VALENTI-SALVATORE ALTOMONTE-ARMANDO DE CAPRIO-ARIANNA PIPICELLA-MATILDE PUNTONI-BENEDETTA GIOVANNA FRAMMARTINO-GIULIA MACRÌ-ALESSIA MIHAELA SLATINEANU-ALESSIA LUPOCIA-CATERINA COLUCCIO-GIUSEPPE ROMEO-CATERINA MORABITO-MICHELE MORABITO-LELLA MARIA FAVASULI-NOEMI NOCERA-ALESSANDRA GALLUCCIO-PAOLA SOFIA PIZZATI-PAOLO FEMIA-FRANCESCO AMATO-GIUSY GALLO



Per la nuova sezione primaria, ecco i piccoli autori che si sono distinti:



ANDREA TORRES-CLARA BRUNO-NOEMI ZUPO-GIULIA CHIANTERA-ANTONIO FACCIOLLA-SIMONE ABBATEPAOLO-DIEGO DELL’AGLIO-RACHELE PELLEGRINI-MARTINA PELLEGRINI-ARIANNA GALLUZZI-MARIA LAURA L’ABBATE-DORETA DE MOLA-VINCENZO GAUDIO-ANTONIO ROCCO MICÒ-ROSARIO ROMANELLO-NICOLE DATTILO-BIANCA MARANDO-WALTER ARMENI