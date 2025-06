Inserita in Politica il 17/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA "LUCE PER GAZA – Trapani si mobilita per la pace, i diritti umani e la giustizia" Sabato 20 giugno, alle ore 19:00, Trapani si accenderà per Gaza. L’appuntamento è in Corso Vittorio Emanuele, davanti a Palazzo Cavarretta, per un flashmob e una fiaccolata che si concluderà in Piazza Vittorio Veneto.



L’iniziativa è promossa da ANPI, Alleanza Verdi Sinistra, Arcigay, Articolo 21, CGIL, Comitato per la Difesa della Costituzione, Emergency Gruppo di Trapani, Fridays for future Trapani, Giovani Democratici, Legambiente, Libera, Movimento 5 Stelle, PD, PSI, Rifondazione Comunista, Sinistra Futura, Uil Trapani oltre che da cittadine, cittadini per far sentire la voce di chi non si rassegna all’orrore.



A Gaza ogni giorno bambini straziati, famiglie cancellate, ospedali bombardati, scuole distrutte, esseri umani privati dell’acqua, del pane, della luce. Un’intera popolazione ridotta alla fame, all’esilio forzato, al lutto. E mentre questo accade, il mondo guarda, spesso in silenzio o peggio come accade in Italia, si danno armi e sostegno a chi compie un massacro inaccettabile.



Non è sufficiente salvare pochi bambini da Gaza, mentre continuiamo a vendere armi a Israele con cui migliaia di bambini vengono uccisi. Questo non è un gesto di redenzione. È ipocrisia. È complicità.



Chiediamo che l’Italia esca da questa ambiguità e prenda finalmente una posizione chiara, netta, coraggiosa, come hanno già fatto altri Paesi europei. È il momento di dire basta al riarmo e costruire invece ponti di pace e cooperazione.



Con questa iniziativa, "LUCE PER GAZA – Una firma per Gaza", chiediamo al Prefetto di Trapani, dr.ssa Daniela Lupo, di sollecitare il governo italiano e quindi le istituzioni internazionali ad operare concretamente per:

• il cessate il fuoco immediato

• la protezione della popolazione civile di Gaza

• il rispetto del diritto internazionale umanitario

• il riconoscimento dello stato Palestinese

• la liberazione immediata e incondizionata dell’equipaggio della Freedom Flotilla

• La liberazione di tutti gli ostaggi

• lo stop al riarmo e l’apertura immediata di una soluzione diplomatica e giusta per tutte le guerre in atto.



Invitiamo tutte e tutti a partecipare portando una bandiera della pace o della Palestina, per testimoniare che restare umani è un atto politico. Perché il pianto di un bambino palestinese ci interroga, ci accusa, ci chiama. Perché il silenzio oggi è complicità. E noi vogliamo scegliere da che parte stare.