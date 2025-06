Inserita in Cronaca il 12/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Expo 2025 Osaka – Il fascino di Pantelleria conquista il Giappone Prosegue la settimana dedicata alla Regione Siciliana all’Expo 2025 di Osaka, nello spazio espositivo del Padiglione Italia. Protagoniste della giornata sono le voci e i volti dei visitatori giapponesi, nel video “I Giapponesi amano Pantelleria”, il nome dell’isola viene ripetuto con stupore, curiosità e affetto. Pochissimi già conoscevano l´isola, affascinati dalle sue caratteristiche uniche; altri ne hanno scoperto per la prima volta la bellezza e la ricchezza grazie all´incontro con i referenti del Parco e ai materiali esposti: immagini, mappe, video e racconti che restituiscono il profilo autentico di un’isola straordinaria.



Un gesto semplice ma ricco di significato: attraverso le parole dei visitatori giapponesi, che hanno accolto con entusiasmo le suggestioni dell’isola, si rinnova il legame tra due mondi lontani ma affini, uniti dal rispetto per la natura, la bellezza e le tradizioni.

Lo spazio espositivo allestito dal Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana ospita il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che si conferma ambasciatore di un equilibrio virtuoso tra uomo e natura, memoria e innovazione.



Dai paesaggi vulcanici alle pratiche agricole tradizionali, dai muretti a secco ai giardini panteschi, fino alla straordinaria biodiversità che caratterizza quest’isola nel cuore del Mediterraneo, Pantelleria si presenta come un esempio unico di connessione profonda tra ambiente e cultura.