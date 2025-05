Inserita in Cronaca il 30/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA : Gli studenti dell’Istituto nautico “L. Da Vinci” a lezione presso la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani. Si è concluso questa mattina presso la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Trapani il progetto di alternanza scuola-lavoro, inserito nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che ha consentito di “aprire le porte” a 24 studenti dell’Istituto nautico “L. Da VINCI”, quale modalità didattico-formativa rivolta all’orientamento ed a favorire un ingresso consapevole degli studenti nel realistico e dinamico contesto operativo e lavorativo.

La collaborazione, che scaturisce da una specifica convenzione stipulata tra la Guardia Costiera di Trapani e l’Istituto nautico, si basa su un modello di apprendimento che avvicina in maniera pratica i giovani al mondo del lavoro.

Il progetto in questione ha consentito agli studenti delle classi quarte e quinte di trascorrere numerose ore a diretto contatto con i militari della Capitaneria di Porto di Trapani, nel corso di tutte le attività amministrative ed operative diuturnamente svolte nell’ambito del Compartimento marittimo di giurisdizione.

Il percorso formativo è stato seguito da tutors militari e professori della scuola tramite lezioni teoriche anche attraverso la visione di filmati istituzionali e hanno avuto l’occasione di partecipare, nella veste di “giovani

marinai appena arruolati”, ad alcune attività tecnico-amministrative, in particolare presso gli uffici patenti nautiche, gente di mare, naviglio, demanio marittimo, effettuando anche ispezioni a bordo delle unità mercantili che scalano il sorgitore di Trapani, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Hanno altresì seguito varie attività operative, visitando la sala operativa, dove vengono gestite tutte le fasi di ricerca e soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare e le motovedette appositamente dedicate a questo prioritario ed importante compito istituzionale del Corpo, insieme alle altre unità dedicate invece alle uscite di polizia marittima per la vigilanza ed il

controllo del litorale marittimo.

Il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello, Guglielmo CASSONE, ha espresso soddisfazione per la collaborazione attivata con

l’Istituto nautico, commentando: "Abbiamo raccolto con estremo piacere questa iniziativa d´accordo con il Dirigente dell’Istituto scolastico. Contribuire

ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l´opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle loro esigenze,

per la Capitaneria di Porto di Trapani è un motivo di orgoglio. L´entusiasmo di questi ragazzi e la loro voglia di mettersi alla prova è certamente un buon inizio

per la loro futura attività lavorativa, magari nella Guardia Costiera”.