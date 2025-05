Inserita in Politica il 29/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA “Artigianato e Arte”: una giornata di cultura e comunità all’I.C. “De Gasperi – De Vita” 22 maggio 2025, l’Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita” ha vissuto una giornata all’insegna della cultura, della creatività e del dialogo tra scuola e territorio.

Nella sede di Fornara, durante l’intera mattinata, si è svolto l’evento conclusivo del progetto “Artigianato e Arte”, che ha coinvolto le alunne, gli alunni, i docenti, le famiglie e le realtà locali.

L’evento è stato progettato e promosso dal Dirigente scolastico, Leonardo Claudio Gulotta, che ne ha curato anche l’organizzazione, insieme allo staff dell’Istituzione scolastica.

La manifestazione, ripresa dalle telecamere della rete televisiva LaTR3 e dallo studio fotografico Buffa, ha visto la partecipazione attiva delle alunne e degli alunni della scuola Primaria di tutti i plessi dell’Istituto, che hanno esposto, negli spazi allestiti all’interno del plesso, insieme ai loro docenti, i manufatti artigianali realizzati durante i laboratori pratici condotti da esperti artigiani.

Ad arricchire ulteriormente l’evento è stata la partecipazione diretta degli stessi maestri artigiani, che hanno condiviso il proprio sapere e la propria esperienza: l’Associazione Arte e Tradizioni, con la presenza del suo presidente la signora Graziella Amico, e diversi professionisti dei mestieri tradizionali come i signori De Vita Nicola (bottaio), Antonino Meo (ceramista), Loredana Pellegrino (falegname), Angela Barone (intreccio delle coffe), Barbara Bonafede (pastaia), Nicola Manzo (artigiano della saggina), Rosetta Sinacori (viminaiola), Antonino Gentile (scalpellino del tufo), Giusi Tumminello (orafa), Vincenzo Mezzapelle (pescatore), e le ricamatrici Franca Di Dia, Marianna Barbera, Rosaria Maggio e Marianna Pipitone.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa per valorizzare saperi spesso trascurati, ma fondamentali per costruire una scuola che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione. Una giornata intensa, che ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica, rafforzando il senso di appartenenza e il legame tra le generazioni attraverso la riscoperta delle tradizioni artigianali.

Nel suo intervento conclusivo, il Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, promotore dell’iniziativa, ha evidenziato con forza l’importanza e la valenza educativa di esperienze come queste per la crescita umana e civile delle nuove generazioni:

«La scuola che vogliamo è una scuola che dialoga con il territorio, che valorizza i talenti degli studenti e che promuove cultura in tutte le sue forme. Oggi abbiamo visto una comunità viva, coesa, capace di fare rete e di costruire insieme un’esperienza educativa significativa. Eventi come questi dimostrano come la scuola possa essere davvero un laboratorio aperto, in cui conoscenze, competenze e passioni si intrecciano per formare cittadini consapevoli, creativi e responsabili».