IL TERZO SETTORE CULTURALE – NOVITA' LEGISLATIVE E GESTIONE DELL'ENTE Domenica 18 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Teatro Giuseppe Liotta (Oratorio San Vincenzo De Paoli) in via dei Quartieri 19 – Palermo, si svolgerà un incontro organizzato da F.I.T.A. NAZIONALE.



Aprirà i lavori Antonella Messina, Presidente regionale F.I.T.A e saranno presenti i rappresentanti di alcune delle Reti Nazionali, tra cui A.N.A.S. NAZIONALE rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra Giannola.



Saranno trattati diversi temi, tra cui gli adempimenti formali e fiscali degli Enti del Terzo Settore (ETS), che verranno approfonditi da Giuseppe Tripoli, dell’opportunità di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), argomento che verrà trattato da Michele Cirafisi ed infine, Carmelo Pace, Presidente Nazionale F.I.T.A, interverrà sul tema del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore con le istituzioni pubbliche e le comunità locali.



I temi trattati in questo incontro sono di fondamentale importanza per il mondo degli Enti del Terzo Settore (ETS) e per il ruolo che questi enti ricoprono all´interno della società.



Ogni argomento affrontato, infatti, contribuisce a chiarire, orientare e semplificare il complesso panorama normativo, fiscale e sociale in cui gli ETS si muovono.



Al termine delle discussioni ci sarà un momento dedicato a domande e dibattiti.