Inserita in Sport il 28/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Marsala Marathon, ottima la prima… 191 arrivati in maratona, ben 655 nella mezza. Questi i numeri della riuscitissima prima edizione della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina, disputata in una mattinata di sole nella città lilybetana che ha ritrovato la sua distanza preferita dopo ben 15 anni. Concorrenti provenienti da tutta Italia e da ben 14 nazioni hanno riempito le strade marsalesi, colorando di ogni sfumatura il percorso di 21,0987 km che congiungeva il centro della città all’affascinante Parco dello Stagnone, riserva naturalistica conosciuta in tutto il mondo.



La gara principale, come nelle previsioni ha regalato la doppietta agli specialisti kenyani, con vittoria per Benjamin Kiprop Serem che in 2h23’56” ha prevalso sul connazionale Johnson Kiprop Limo in 2h36’35”. Terzo posto per il primo degli italiani, Antonio Adamo del Team Ingargiola in 2h46’00”, davanti a Francesco Spicuglia (Amico Corridore Siracusa/2h49’04”) e a Domenico Palazzolo (Sportamatori Partinico/2h54’12”). Sesto il primo della società organizzatice Pol.Marsala Doc, Michele Galfano in 2h56’50”.



Nella gara femminile la prima a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro è Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola) che in 3h21’22” ha avuto ragione della resistenza di Simona Sorvillo (Trinacria Palermo), seconda in 3h23’47”, terzo gradino del podio per Eleonora Suizzo (Esercito 62° Reggimento Fanteria) in 3h39’29”.

Nella mezza, tappa del Grand Prix Sicilia delle Mezze Maratone, primo posto per Cristiano Mineo (Palermo Running) in 1h14’39” con 2’27” su Mario Piraino (Atl.Bagheria) e 2’38” su Carlo Marino (G.P.Amatori Valderice). A Federica Cernigliaro (Atl.Bagheria) la prova femminile in 1h18’15” davanti a Carla Grimaudo (L.I.P.A.Atl.Alcamo) a 13’19” e a Letizia Sucameli (Team Ingargiola) a 16’28”.



Un’edizione andata decisamente oltre ogni previsione per la prova marsalese, pronta a diventare una classica irrinunciabile della primavera podistica siciliana e non solo. Grazie al Comune di Marsala per il suo sostegno, a tutte le associazioni e gli sponsor e soprattutto ai volontari rimasti sul percorso e a gestire i servizi fino a manifestazione conclusa. Appuntamento al prossimo anno, per un’edizione ancora più in grande.