Inserita in Cronaca il 24/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA 80° anniversario della Liberazione: il 25 aprile una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti nella villa comunale Regina Margherita Il 25 aprile, alle ore 11.30, nella ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il sindaco Giuseppe Fausto ed il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, deporranno una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti nella villa comunale Regina Margherita.



Saranno presenti esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti dell’associazione nazionale Partigiani d’Italia.



Seguirà un momento di ricordo e preghiera a cura di don Antonino Vilardi.



«La libertà si difende ogni giorno, come sottolinea il Ministero della Difesa nell’80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Occorre celebrare il 25 aprile con i caduti ed i combattenti che lottarono per la libertà, ricordando anche tutti insieme il Pontefice -dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco, la manifestazione si svolgerà in modo consono alla circostanza, sottolineando il valore della pace e ricordando che la democrazia si fonda sul rispetto dei diritti umani e delle libertà. Il 25 aprile anche quest’anno invitiamo la cittadinanza a fare memoria e partecipare».