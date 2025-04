Inserita in Sport il 17/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Al “Leonardo da Vinci” di Trapani il “2° Trofeo Triennio Volley-Pasqua 2025” Al termine di una avvincente finale dal risultato sempre in bilico la squadra di pallavolo dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Trapani ha superato quella del “Rosina Salvo” aggiudicandosi il “2° Trofeo Triennio Volley-Pasqua 2025” al quale hanno preso parte quattro squadre in rappresentanza di altrettante scuole secondarie di secondo grado di Trapani ed Erice. Al terzo posto si è classificata la squadra dell’Istituto “S.Calvino-B.Amico” che ha preceduto quella dell’Istituto “Sciascia-Bufalino” di Erice.



Il torneo, svoltosi presso il Pala Cardella di Erice-Casa Santa e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado dei comuni di Trapani ed Erice, è stato organizzato dalla specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto di Istruzione Superiore “S. Calvino-G. B. Amico” con la collaborazione del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallavolo e del Panathlon Club di Trapani allo scopo di favorire i valori dello sport, della sana competizione, del puro divertimento e la socializzazione tra gli studenti le scuole della città.



Alla cerimonia di premiazione erano presenti l’Assessora allo sport del comune di Erice Rossella Cosentino, la Dirigente del “S. Calvino-G.B. Amico” Margherita Ciotta, il presidente provinciale della FIPAV Filippo Occhipinti e il presidente provinciale del Panathlon Roald Vento.