Inserita in Cronaca il 14/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Presentazione Memorandum di cooperazione sulle politiche attive del lavoro. Lercara Friddi 15 aprile ore 10.00 presso Palazzo Sartorio – sala convegni Il 15 aprile alle ore 10.00 a Lercara Friddi presso la sala convegni di Palazzo Sartorio sarà presentato il Memorandum di cooperazione sulle politiche attive del lavoro sottoscritto fra il Comune di Lercara Friddi, il Centro per l’Impiego Distrettuale, il Consorzio Hera scs ed A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale – Rete Associativa.



Al centro dell’incontro, la costituzione di un asse di lavoro dedicato a strumenti e metodi di cooperazione fra attori pubblici e del privato no profit finalizzati all’orientamento e all’ inclusione lavorativa dei beneficiari in carico al Sai 2243 gestito dal Consorzio Hera scs e di tutti gli altri soggetti in situazione di vulnerabilità o svantaggio di Lercara Friddi.

Il Memorandum infatti prevede di sviluppare, fra le altre, attività dedicate all’incontro fra le aziende del tessuto economico locale e l’utenza in modo da strutturare percorsi di orientamento, tirocinio ed eventuale inserimento lavorativo, promuovendo azioni mirate di divulgazione e illustrazione dei maggiori avvisi nazionali e regionali in tema di formazione professionale.



Il convegno affronterà il tema del territorio, dei suoi attrattori e delle sue traiettorie di sviluppo in modo da definire meglio il contesto entro cui sviluppare le formule più efficaci in materia di politiche del lavoro.