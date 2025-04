Inserita in Cronaca il 07/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Fibromialgia, donata al Comune di Trapani la La fibromialgia in Italia colpisce tra il 2% e il 4% della popolazione, quasi 2 milioni di persone, in prevalenza quella femminile. Si tratta di una malattia invalidante in quanto caratterizzata da un dolore cronico diffuso in tutto il corpo che, spesso, condiziona anche gli stati dell’umore peggiorando la qualità della vita di chi ne soffre.

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che ricorre il 12 maggio di ogni anno, l’Associazione Algea Sicilia ha coinvolto il Comune di Trapani in alcune iniziative, come ad esempio il convegno tenutosi nella mattinata di sabato 5 aprile presso la sede dell´ordine dei medici di Trapani dal titolo "Fibromialgia, questa sconosciuta" oltre all´illuminazione colorata di Palazzo Cavarretta prevista per la giornata del 12 maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica circa i sintomi della malattia e l’importanza che la stessa venga riconosciuta a livello ministeriale.

Dai dati emerge che la fibromialgia non è affatto una malattia così sconosciuta, ma nonostante questo non è ancora riconosciuta a livello ministeriale e le persone che ne sono affette non hanno diritto a esenzioni e solo in pochi casi riescono a ottenere l’invalidità civile.

"Ringraziamo l’associazione Algea Sicilia e la sua referente Ines Sutera che con la collaborazione del Club Service Kiwanis Trapani per aver donato a Trapani la panchina viola, simbolo di sensibilità dell´amministrazione per la Fibromialgia e della lotta per l´inserimento nei Lea - dichiarano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Giuseppe Virzì - anche alla presenza del Vicepresidente del Club Kiwanis Saturno Trapani dott. Enzo Barraco, del dott.re Renzo Caradonna e del parroco Don Tony Adragna. La panchina è stata allocata presso la Villa Peppino Impastato, riqualificata e riconsegnata alla comunità grazie ad una iniziativa sociale che ha coinvolto diverse associazioni nel territorio ed una azienda privata, oltre ovviamente ai lavori di ripristino del verde svolti dall´amministrazione comunale, segno ancora una volta della disponibilità verso la comunità e le periferie della nostra città".