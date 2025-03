Inserita in Cronaca il 25/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA I.C. “Pascoli – De Stefano- Via degli Eroi Sabato 22 marzo presso la sede centrale dell’I.C. “Pascoli – De Stefano, si è tenuta l’inaugurazione della mostra-tributo alle Vittime della mafia intitolata “Via degli Eroi”.



Rosso come il sangue, rosso come la rabbia, rosso come l´amore e il dolore, è il colore con il quale è stata tinta la parete di un corridoio di circa 25 metri della sede centrale dell’istituto, facendone idealmente una Via – Via degli Eroi, appunto!



Su di essa si trovano 17 installazioni, ognuna delle quali dedicata a vittime della mafia, tra queste Mattarella, Rostagno, Giacomelli, Giuseppe Montalto; un lavoro documentale basato su articoli di giornale recanti la cronaca di quei giorni.



In un’aula magna gremita di pubblico, alla presenza del Vescovo Mons. Fragnelli, del Presidente del Tribunale Dott.ssa Camassa, del Sindaco di Erice Toscano e di numerose altre autorità civili e militari, la Dott.ssa Filingeri, Dirigente dell’istituto, ha sottolineato l’importanza del progetto volto a sensibilizzare i ragazzi alla legalità.



Un progetto che ha come scopo la conoscenza di fatti che hanno sconvolto la nostra terra e onorare la memoria di coloro che pagando con la vita sono diventati Eroi; alcuni, Eroi per avere svolto il proprio lavoro, altri, Eroi inconsapevoli.



Momenti di grande emozione e commozione si sono avuti durante gli interventi della nipote del Giudice Alberto Giacomelli e della vedova della Guardia di Polizia Penitenziaria Giuseppe Montalto.