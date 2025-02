Inserita in Sport il 14/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA GIOCHI DEL PASSATO”: ALL’I.C. “DE GASPERI – DE VITA” SI FESTEGGIA LO SPORT Giorno 13 febbraio 2025, presso la palestra del plesso di Terrenove, si è svolto l’evento “I giochi del passato”.

Ancora una volta l’I.C. “De Gasperi – De Vita”, in continuità con il percorso inaugurato dalle giornate del progetto “Spor-ti-amo”, si è resa protagonista di una manifestazione che ha posto al centro dell’azione educativa i valori dello sport, dell’inclusione e della comunicazione intergenerazionale.



L’evento è stato aperto dall’esecuzione dell’inno di Mameli, a cui hanno fatto seguito i ringraziamenti e il discorso del Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, promotore e organizzatore dell’evento sportivo, che ha invitato i partecipanti e gli ospiti intervenuti a riflettere sul ruolo importante svolto dallo sport nel favorire l’inclusione e il dialogo intergenerazionale.



Concluso il proprio intervento, il Dirigente scolastico ha ufficialmente dichiarato aperte le attività agonistiche che hanno visto sfidarsi genitori, nonni, alunne e alunni delle classi prime, seconde e terze dei plessi di Terrenove Bambina e Montessori e le classi seconde di Ventrischi Novi.

I giochi coordinati dalle docenti di Educazione motoria, Giulia Denise Grillo e Marta Calandrino, hanno avuto come oggetto i classici dei giochi all’aperto per l’infanzia e l’adolescenza: mosca ceca, ruba bandiera, corsa con i sacchi, salto della corsa e i quatto cantoni, che hanno fatto riscoprire alle nuove generazioni giochi a loro poco conosciuti ma cari ai loro nonni, creando un’atmosfera di giocosità e di forte partecipazione emotiva.

Hanno preso parte alla manifestazione, come rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, l’assessore all’Ambiente, all’Economia Circolare e alla Pubblica Istruzione ed Università, Francesco Marchese, Maria Donatella Ingardia, assessora ai Servizi Demografici, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e Culturali, Polizia Municipale, Legalità e Sicurezza e il rappresentante di quartiere Paolo Marino che, in condivisione con quanto affermato dal Dirigente scolastico, hanno ribadito il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale e politica, nel senso più alto del termine, come partecipazione attiva e responsabile alla “res pubblica”.

Il nuovo appuntamento per il progetto “I giochi del passato” è fissato per giorno 20 febbraio 2025, che si terrà sempre nella palestra di Terrenove e che coinvolgerà genitori, nonni, alunne e alunni delle classi prime, seconde e terze dei plessi di Cuore di Gesù, Piano Oliveri e Strasatti Nuovo.