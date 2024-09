Inserita in Tempo libero il 25/09/2024 da Patrizia Carcagno ANAS: TIKI TIKI SHOW VENERDI´ 27 SETTEMBRE ALLE ORE 19:30 Un’ altro evento organizzato da ANAS PUGLIA si terrà VENERDI 27 SETTEMBRE ALLE ORE 19:30 presso Auditorium di via N.Colajanni 27 per una serata a tema cinema e non solo.

L’evento sarà cosi suddiviso :

• Nella prima parte della serata ci sarà la proiezione del film dello show tributo al famoso prestigiatore della tv italiana.

• La seconda parte della serata invece sarà dedicata a uno spettacolo di magia.

Al termine della proiezione comparirà come per magia "un panzerotto e una bibita"

L’evento è svolto in collaborazione con APS CLUB MAGICO PUGLIESE

Il contributo associativo per partecipare all’evento e di €.6.50

Obbligatorio prenotazione tramite whatsapp al 3277586556