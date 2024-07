Inserita in Cultura il 05/07/2024 da Patrizia Carcagno Anas spettacoli: concerto della band "Radio Rewind" un tributo Patty& Bertè. Oggi, Venerdì, 5 luglio alle ore 21.00, sede estiva del BRAVO´, in via Massimi Losacco n°4 Bari, ULTIMI POSTI per il Concerto della Band "Radio Rewind" - un tributo Patty& Bertè-.

Prenotate al nostro wzp 3277586556 in lista Anas Favia.