L'Italia? Un paese di santi, poeti, navigatori, e…"paracul".























Davvero, non se ne può più… Chi vede la TV, anche per il minimo sindacale di essere informato sulla narrativa mainstream, non può che avere scorte di Maalox in casa.





In molti talk-show, alias chiacchiericcio senza sostanza, fra i tanti “spiaggiati” che si arenano negli studi tv (sono sempre gli stessi), ogni interveniente-ospite, filosofa, giornalista, fuochista, facchino e/o presentatore: non c’è nessuno di loro che non inizi il suo intervento, affermando che (sintetizzo) “premesso che io penso che Putin sia un criminale, ecc…” , e poi si attacca con le critiche alla guerra ucraina, ed all’invio delle armi all’ex (ex?) comico, ed al fatto che nessuno pensa alla pace, ma tutti inviano armi.

Nei giorni scorsi, Putin è stato intervistato da un giornalista americano. Siccome si dice sempre che il giudice deve sentire anche l’altra campana, allora ho avuto modo di vedere l’intervista integrale per appunto avere contezza di ciò che dice l’altra campana.

Poiche’ sono certo che il 99% di voi cortesi lettori non l’ha vista, per chi avesse tempo, modo, e volontà di capire, riporto in calce il link dell’intervista.







Da giorni, gli “spiaggiati” di cui sopra, con il paraculismo che li contraddistingue, recitano tutti la stessa messa: I ragazzi minorenni di Pisa hanno “attaccato” (a mani nude) i poliziotti, e quindi gli stessi si sono difesi ed hanno attaccato con i manganelli d’ordinanza.

Per poi aggiungere un discorso stile “supercazzola”, dove non si capisce più che cosa vogliano dire e danno un colpo alla botte e uno al cerchio (non si sa mai).



In merito, addirittura il fratello di Pier Santi Mattarella (Sergio, quello che c’è al Quirinale), notoriamente molto parco di commenti sui comportamenti delle “istituzioni”, ha stigmatizzato (da “par suo”) il comportamento delle Forze di Polizia, con commenti non proprio benevoli. Diplomaticamente, si capisce...



Chissà se, approfittando della opportunità delle manganellate, Sergio si sia levato un sassolino dalla scarpa contro il poliziotto (leggi, la Polizia) che in una precedente manifestazione era stato ripreso a dire che “Mattarella non era il suo presidente”.







Dall’ottobre 2023, lo Stato d’Israele, che come è noto si è autodeterminato Stato d’Israele indipendente (da chi?), e ciò dal capo Sionista Ben Gurion nel 1948, su una terra, la Palestina, che era dei “nativi arabi”, come peraltro hanno fatto i cow-boy nella terra dei “nativi nordamericani” (non ci possiamo quindi sorprendere): stanno passando a ferro e fuoco il territorio palestinese di Gaza.



Sempre gli “spiaggiati” di cui sopra, iniziano il loro pappagallesco intervento sempre allo stesso modo (riepilogo): Israele è l’unica democrazia in medio oriente, Israele è stata attaccata da Hamas, Israele ha il diritto a difendersi (solo loro, i palestinesi invece, dopo un secolo di sopraffazione, no), bla bla bla…



Dopo di che i pappagalli di cui sopra, si ricordano che ci sono 30.000 civili morti, fra i quali donne e bambini; si ricordano che i “democratici” sionisti, stanno bombardando e/o radendo al suolo tutti gli edifici di Gaza, ospedali e scuole comprese; si ricordano che l’intervento dei sionisti, appare “sproporzionato” all’attacco subìto il 7 ottobre, bla bla bla…

Signora mia, dove siamo arrivati. Siamo circondati da “cerchiobottisti”.



E, se la vogliamo dire tutta, da…paraculi. Si può dire?

Massììì… in TV si vede di peggio.

(Massimo Piccolo)







https://www.youtube.com/watch?v=hZucrvFF6kk



