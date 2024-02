Inserita in Tempo libero il 05/02/2024 da Patrizia Carcagno Caro Babbo Natale… grazie di esistere! Anche l’anno appena passato si è concluso festeggiando il Natale in quei luoghi nei quali credere e sperare nella magia del Natale è ancora più importante. Luoghi di detenzione, che ospitano per qualche ora anche i figli dei detenuti, che si recano a trovare il proprio genitore, non sempre nella consapevolezza di trovarsi in un posto in cui è facile perdere il senso della magia e delle festività. Eppure pena significa soprattutto rieducazione: una rieducazione dei valori, dei sentimenti e non perdita dell’umanità. Ecco perché si cerca, con impegno e costanza, di proporre sempre nuove iniziative all’interno delle realtà detentive e di fare di ogni occasione di festa una nuova opportunità di incontro e di recupero non solo dell’idea, ma anche dell’essenza della famiglia.

A.N.A.S PensiamocInsieme APS, credendo fermamente in questi principi fondamentali, anche in occasione del Santo Natale 2023, ha organizzato e promosso una raccolta giochi per donarli ai bambini che entrano all’interno degli Istituti Penitenziari di Monza e Bollate per incontrare il proprio papà e altri sono stati distribuiti all’interno di alcune comunità mamma-bambino.

Presso la Casa Circondariale di Monza sono stati circa 80 i bambini che hanno ricevuto regali al fianco dei propri genitori e famiglie, ed hanno festeggiato durante le diverse giornate organizzate per dare modo a tutti di poter vivere questo momento speciale. Tutto si è svolto in gran parte all’interno della ludoteca del carcere di Monza, dove i volontari di PensiamocInsieme hanno addobbato l’albero di Natale insieme ai più piccoli. I bambini si sono divertiti a colorare e personalizzare le palline in legno, usate come decorazioni e vedere i sorrisi sui loro volti e la sorpresa per le donazioni ricevute, è stato per noi il regalo più prezioso, come sempre.

Anche all’interno della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate sono stati distribuiti circa 500 regali grazie al sostegno di tutti coloro che continuano e coloro che hanno iniziato a supportarci, credendo nelle nostre attività di volontariato.

Per tutto questo e per aver fatto dei nostri progetti una realtà concreta ringraziamo la Dott.ssa Buccoliero, Direttrice della Casa circondariale di Monza e l’educatrice Dott.ssa Marika Colella e tutto il personale della Polizia Penitenziaria; grazie al Dott. Giorgio Leggieri, Direttore della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate e all’educatrice Dott.ssa Federica Pisani e a tutto il personale della Polizia Penitenziaria.

Tantissimi i giochi raccolti per i più piccini e anche per gli adolescenti, distribuiti anche presso la Comunità di accoglienza per mamme e bambini “Chicco di Grano”, gestita da Farsi Prossimo Onlus. I bambini presenti in comunità hanno scritto letterine a Babbo Natale e abbiamo donato loro ciò che avevano richiesto, esaudendo 12 desideri per i 12 bambini presenti. Altri dieci regali sono stati consegnati alle ragazze adolescenti presenti all’interno della Comunità Casa Nazareth, anch’essa gestita da Farsi Prossimo Onlus e abbiamo cercato di sorprendere con altri doni anche le mamme all’interno delle comunità.

Sono stati inoltre donati 30 giochi a bambini e ragazzi della comunità Soloamore di Gallarate (VA).



Un grazie speciale alla dott.ssa Elena Luciani per conto della Società Mutuo Sanitaria Cesare Pozzo e al sig. Claudio De Padua della Palestra 20Hours-Milano, sede in Cairoli e sede in Gargano, per il contributo dato per rendere possibile la distribuzione dei regali presso la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate. Si ringrazia anche Paradeigma Consulting per il prezioso contributo destinato per la Casa Circondariale di Monza.

E’ stato un Natale che non dimenticheremo, anche perché la squadra di PensiamocInsieme si è fatta più grande con nuovi volontari che hanno reso ancora più magico ogni giorno di festa.