Inserita in Politica il 02/02/2024 da Massimo Piccolo Il “Piano Mattei” della Meloni…





















































Nei giorni scorsi, la presidente del Consiglio dei ministri, nell’aula del Senato della Repubblica italiana, ha presentato il “Piano Mattei”.

Fra le altre cose, la presidente ha fatto delle affermazioni che, in verità, mi hanno molto colpito.



Le riporto qui di seguito poiché non ne ho visto traccia in alcun mezzo di informazione. Mi domando come mai.



 << …perché se è vero che l’Africa detiene il 60% dette terre coltivabili, e che quelle terre sono spesso, purtroppo inutilizzate: noi dobbiamo fare in modo che la tecnologia contribuisca a renderle coltivabili perché possano dare frutti. E dico di più…>>;



 <<…non siamo impegnati solamente sulla food security, ma anche sulla food safety. Cioè la sfida che vogliamo centrare, non è solo garantire cibo per tutti, ma garantire cibo di qualità, per tutti. Ed è, fondamentale, in questo, il ruolo della ricerca…>>;



 <<…ma come ho già detto non credo che quella ricerca debba servire per produrre cibo in laboratorio, ed andare magari verso un mondo nel quale chi è ricco potrà mangiare cibo naturale, ed il povero si potrà permettere solo quello sintetico…>>;



 <<…Con effetti sulla salute che non possiamo prevedere. Non è questo il mondo che vogliamo costruire...>>;



 <<…Il mondo che vogliamo è un mondo nel quale viene mantenuto il legame millenario tra uomo e terra, e la ricerca aiuta ad ottimizzare quel legame. Garantendo colture sempre più resistenti, tecniche di coltivazione sempre più moderne, e capace di migliorare la quantità e la qualità delle produzioni…>>.





Come dice Signora mia? Non ha capito neanche Lei? Ah, meno male.

Allora siamo in due. Mi consolo.

Massimo Piccolo