Borrell, Bibi-Bibò, Alberto Sordi, e…Martin Luther King

























 Borrell: “Quando troppi morti a Gaza saranno troppi”?



Apprendo dai mezzi di informazione (diciamo), che l´Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, riprendendosi dopo le festività Natalizie (ma soprattutto svegliandosi – forse -): si sia accorto che nella striscia di Gaza (e sottolieno “Striscia”) c’è qualcuno che muore. Diciamo: assai… Azzo! Un fulmine d’uomo!

Pare che con la sua voce stentorea di mussoliniana memoria (l’UE, notoriamente pare stia “pericolosamente” sbandando a…“destra” – dicono -), gliele abbia cantate a Netanyahu (per gli amici, Bibi – ma anche Bibò, mi voglio rovinare -).

E infatti quel fulmine d’uomo di Borrell, ha annunciato che la situazione sarà discussa al consiglio esteri di oggi (22-01-2024). E sottolinea (sempre il fulmine d’uomo) che d´ora in poi si dovrà parlare di soluzione a due stati! Bontà sua. Perbacco! E Perdincibacco! Ora gliela fa vedere lui a Bibi-Bibò (non oso pensare cosa…).

Il pover’uomo di Bibi-Bibò, dopo essersi rialzato da sotto il tavolo delle riunioni di guerra, incerti se perché si è preso paura o perché si era scompisciato dal ridere (io, modestamente, opto per la seconda che ho detto…), si è appunto alzato, e, imitando il Grande Alberto Sordi nel film “I vitelloni” (anno 1953: Lavoratoriii...!), gli ha fatto il famoso gesto dell’ombrello, accompagnato dal sonoro pernacchione: Prrrrrr…

Io non so davvero come gli storici futuri, riusciranno a fare un’analisi comportamentale degli uomini delle classi dirigenti politiche dei paesi Occidentali degli ultimi 40 anni, “buoni” per definizione, cioè dei “Paggetti” dei cow-boy: che Marthin Luther King (già negli anni “60) chiamava i più grandi guerrafondai del globo terrestre.

Vado a memoria. Non riesco a trovare in discorso nel quale Martin Luther King lo affermò, ma giuro che esiste, l’ho sentito io con le mie orecchie.



Dicevo degli Storici.

Come sia stato possibile che, “in quel tempo” (parlo come - immagino - parlerebbe uno Storico del futuro), che interi popoli siano stati destabilizzati mentalmente con continue emergenze (più o meno vere o verosimili), fino a fare del loro buon senso, spirito critico, e soprattutto principio di non contraddizione: un cervello ed un intelletto non più utilizzabile.



 Furono popoli cui le loro classi dirigenti politiche (e le oligarchie che le tenevano al guinzaglio) spacciavano guerre per “pace”;

 dove c’erano presidenti del Consiglio che discettavano di condizionatori d’aria e pace;

 dove c’erano presidenti del consiglio che, con lo sguardo truce che contraddistingueva il loro animo (si presume): Concionavano in spregio al “buon senso, allo spirito critico, e soprattutto al principio di non contraddizione”;

 dove c’erano presidenti del Consiglio che ti consigliavano di prendere “l’amaro calice”, perché... Gesù ti guarda (tutto ciò, detto impunemente in spregio all’art. 656 del codice penale);

 dove c’erano presidenti della Repubblica che inneggiavano alla salute di tutti e al contempo “ordinando” la riduzione delle libertà dell’individuo (incredibile opera di creatività di un “diverso” principio di libertà e democrazia).



Mi fermo qui per non annoiare, ma potrei continuare con tutte le guerre “giuste” (Iraq, Afghanistan, Siria, Serbia, Libia - per citare solo quelle degli ultimi 30 anni -).

Signora mia, come siamo messi: siamo sempre più…”profumati”.

Massimo Piccolo