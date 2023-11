Inserita in Politica il 27/11/2023 da Patrizia Carcagno Trapani, Progetto sociale – over 65 e soggetti fragili L’Aquarius Nuoto Trapani ha realizzato un progetto per rendere accessibile lo sport a tutti. Nella fattispecie relativo alla promozione del tennis da tavolo denominato “Over 65 e soggetti fragili”.



L’obiettivo generale del progetto è stato la diffusione, la promozione e l’incremento della pratica sportiva di base, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con lo scopo ultimo di contrastare, prevenire e ridurre sedentarietà, obesità (fattori di rischio per la salute), isolamento e disagio sociale.



Il Target di riferimento del progetto sono stati i minori con l’obiettivo prioritario di rendere lo sport accessibile a tutti e di incidere sulle ragioni, oltre quelle economiche, che ad oggi allontanano dallo sport le persone in contesti di svantaggio psico-socio-economico.



“Il progetto - afferma il presidente Sergio Di Bartolo - oltre a perseguire obiettivi di inclusione sociale già citati, nasce anche dalla volontà di rendere l´Aquarius sempre più una società multisport dove ognuno possa trovare la propria dimensione sportiva e dove ognuno possa inseguire il proprio personale "successo". Uno sport, quello del tennis da tavolo che, mi ricordo, un bel po´ di anni fa univa bambini, ragazzi ed adulti attorno agli oratori ormai quasi scomparsi e sempre con gli stessi obiettivi sociali.