Inserita in Politica il 13/11/2023 da Massimo Piccolo Grillo il…"Peggiore" (Grillo dixit).























Ieri Beppe Grillo, nella sua comparsata sulla Rete digitale “Nove”, si è autodefinito “Il Peggiore”. E “infatti” (la Tv funziona così), pare che la Rete sia stata la “Terza Rete” più vista. Si sa, i “cattivi” sono molto più telegenici e attraenti (non tutti), dei “buoni”.

Per uno che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e che invece il “tonno” ha messo lui medesimo nella scatoletta: non c’è che dire.

Ci vuole una faccia da Grillo per presentarsi e fare (finta) autocritica.

Inserire poi nella sua comparsata, riferimenti al processo (che dura da tempo immemore…no comment…) che ha per protagonista (tra gli altri) suo figlio, non credo gli facesse onore. Ma si sà, “i figli so’ piezz’ e core”. E si fa tutto per i figli, anche rinnegare se stessi e la propria storia.

Financo diventare poco credibili e sottrarre a se medesimi la credibilità e onorabilità “rimasta”, dopo i voltafaccia a chi gli aveva dato fiducia e in conseguenza del suo voltafaccia (e di tutto il cucuzzaro 5S), condannato gli italiani a un anno e mezzo di governo del “tonno”.



Solo qualche nota.



In "primis", appare davvero strano che Grillo “il Peggiore”, si sia ripresentato in pubblico (di certo “gratuitamente”) nella rete che ha “strappato” alla Rai (a suon di denari), il “perseguitato” dai “Fascisti”: Fazio. Del quale si sconoscono le qualità televisive, oltre quelle di (ex?) comico e imitatore, nonché di sedersi su di una sedia e fare domande agli ospiti. Pare ci vogliano doti inusuali per fare questo.

In "secundis", mi domando: quanti italiani che hanno un figlio sotto processo per stupro (o qualcosa del genere, ma ci siamo capiti) possono permettersi il lusso di andare in televisione, e fare “appunti” sulla condotta degli avvocati delle parti lese.

Infine, in merito al “tonno”, che ha messo lui e i 5S nella scatoletta. Ci vuole un bel fegato nel dire che “…con Draghi eravamo d’accordo che doveva durare 5 anni…” (!).

Ciò, dopo anni di battute e di “peste e corna” sul tonno (almeno, quello del Britannia).

Dove arriveremo Signora mia...

(Massimo Piccolo)