Inserita in Politica il 24/09/2023 da Massimo Piccolo

La Repubblica delle banane e del…cactus, o, altrimenti detta: del/dei ca…basisi.









































Oggi, col “permesso della Corte”, desidererei dimostrare a “lor Signori scettici”, o poco, o male informati, o ignoranti (nel senso che ”ignorano” i fatti) del tutto: che l’Italia è un paese a sovranità limitata (dai Poteri forti). Mi fermo qui. Desidererei articolare meglio, ma non mi voglio dilungare.



Lo dimostro con dei “semplici” ed incontrovertibili fatti, occorsi alla meloncina (Presidente del Consiglio in carica), da un (quasi) anno a questa parte. Ma andiamo per ordine.









Immigrazione e blocchi navali.



Come è noto, la meloncina, prima delle elezioni: desiderava (o diceva di desiderare) fare il blocco navale conto l’immigrazione clandestina. Andata al Governo, ma non al Potere, che risiede notoriamente in altri posti ovattati degli oligarchi Occidentali (i Poteri forti), improvvisamente non ne parla più, o butta la palla alla UE . Perché?



E’ del tutto ovvio: perché “qualcuno” ha deciso (chi sarà mai?) che in Italia si deve abbassare il costo del lavoro delle imprese, perché il profitto viene prima di tutto (stessa motivazione per il reddito di cittadinanza, per il quale ci vorrebbe altro articolo...).





Chi ci guadagna? Il “Capitale” (Imprese e oligarchi Occidentali), non certo il popolo italiano, che si ritrova perle strade persone che non hanno nulla da perdere e sono pronte a tutto per sopravvivere. Per non parlare dei disoccupati italiani, che non possono sopravvivere con salari da fame. Loro hanno spesso una famiglia, il clandestino invece è la vittima ideale, vive da solo, e oltre le esigenze primarie, non ha altre esigenze. Quindi accetta di tutto per sopravvivere. E il Governo che fa? Niente.





Limite al contante.



Sempre la meloncina, aveva proposto di alzare il limite al contante. Mal gliene incolse, fu tutto un coro di: Non si può! La tracciabilità! L’evasione fiscale! E via starnazzando (uso un eufemismo). Come se non si potesse fare come si fa in farmacia: si dà il tesserino sanitario all´operatore della farmacia, che, con il computer, comunica in tempo reale al Fisco l´acquisto dei farmaci.





Cosìcché il Fisco sa cosa hai comprato e quindi nella dichiarazione dei redditi, tu deduci il 19 per cento dell´importo totale dell´anno, che é in possesso del Fisco. Altro che limite al contante (che non esiste negli altri stati europei).





Non si capisce perché lo stesso meccanismo non si possa utilizzare con gli altri esercenti commerciali. Cos´é questa se non la prova che i poteri forti non lo vogliono? Vuoi mettere i miliardi di profitto che fanno? Alla faccia degli interessi del popolo.

Ebbene, chi ci guadagna? Le banche, gli oligarchi che le controllano, e tutto il resto del cucuzzaro che gli va dietro. Non certo il popolo (in senso lato, negozi, ecc…), che é vessato dalle banche, con percentuali di prelievo su ogni operazione, che manco Al Capone… Il quale voleva "solo" un pizzo mensile, e non si sognava di chiedere un “tot” per ogni consumazione.





Vero è che non c’era la "Santissima digitalizzazione”, che io chiamo il Cavallo di Troia del 21mo Sec., nel quale gli Oligarchi occidentali hanno nascosto un immenso cetriolone (invece che i greci); e che però agli italiani, abituati da millenni a essere “dominati”, non farà (suppongo) molto male.





E poi, “Digiamocelo”: gli italiani non sono organizzati per reagire a queste cose (proteste, rivoluzioni, ed affini). Ergo: i Poteri forti, possono dormire e fare sonni tranquilli.





Extra profitti delle banche.



Sempre “l’ingenua” meloncina, aveva proposto una tassa da vergogna (nel senso che era troppo bassa) sugli extra profitti delle banche. Un terremoto. Sempre gli Oligarchi bancari “belli”, “puliti”, e “buoni” (contrariamente a quelli quelli russi, che invece sono “brutti”, “sporchi”, e “cattivi”), e il loro seguito di vassalli, in coro a dire: “Esproprio proletario! Non si fa così!” E altre sciocchezze (uso un eufemismo per non denominare quella cosa che…fa puzza).



Come se i guadagni straordinari dei lavoratori, il famoso “straordinario”: non fosse tassato regolarmente con gli scaglioni Irpef, e non certo allo zero virgola qualcosa!



E qua parliamo non di profitti: ma di EXTRA profitti, assolutamente non lavorati con il sudore della fronte, ma che hanno fatto, con la complicità di chi sta alla BCE (altra folle organizzazione…per il popolo).





Ah! I padri della patria si rivoltano nella tomba, quando pensano che i governi turbocapitalisti italiani degli ultimi 30 anni (grazie Prodi, Draghi & C., che Dio ve ne renda gloria al più presto) hanno svenduto, oltre che le imprese statali , anche e soprattutto la Sovranità nazionale in cambio di che cosa? Di martellate tafazziane ai cabasisi dell’Italia!