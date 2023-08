La Meloni “Calamity Jane”, le due supercazzole e…l’uovo di colombo.

Inserita in Politica il 12/08/2023 da Massimo Piccolo

Com’è noto, la Meloni (nel senso della Presidente del Consiglio), in merito al salario minimo orario: ha buttato la palla in tribuna.





La stessa cosa ha fatto riguardo la questione delle spiagge messe a bando per le concessioni del Lidi balneari.



Ebbene, “con il permesso della Corte”, desidererei dare un piccolo (diciamo) contributo a queste due storie italiane. Dicendo che entrambe hanno una soluzione (anzi, due) da: “uovo di colombo”.



Per quanto riguarda la supercazzola inerente il salario minimo, la soluzione è molto semplice.



L’art. 36 della (defunta) Costituzione italiana, recita:







 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un´esistenza libera e dignitosa”.







Bisognerebbe quindi, primariamente, stabilire per legge quale sia l’importo mensile che il lavoratore dovrebbe guadagnare per dare fattualità alla “esistenza libera e dignitosa”. Tutto il resto verrebbe da se’.



Ma di che parliamo? Il Conte Max furioso, e tutto il cucuzzaro 5Stelle, che ha governato quasi 4 anni, che sotto Draghi non fiatava per non disturbare, tanto che non hanno avuto il coraggio di votargli (al Migliore) la sfiducia, ma sono usciti dall’aula “eroicamente”: ora si scoprono difensori dei lavoratori e vogliono il salario minimo dal Governo di destra… Sapendo che non contano nulla in quanto opposizione, ma questo bau bau, fa presa sull´elettore... Ma per favore.



Per quanto riguarda invece la supercazzola sulle concessioni balneari, La soluzione alle supercazzole sui bandi di gara sì, bandi no, sarebbe quella che lo Stato concedente un bene collettivo come le spiagge, diventasse “socio” al 50% (almeno, visti i guadagni) del concessionario.





Così si finirebbe di fare i paraculi con la storia che i canoni sono bassissimi, bla bla bla…



Come vedete, due semplici “uovo di colombo” che si potrebbero fare subito, con uno dei tanti decreti legge che spara a raffica la “Meloni-Calamity Jane”.



Signora mia dove arriveremo…

(Massimo Piccolo)