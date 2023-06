Inserita in Tempo libero il 15/06/2023 da Patrizia Carcagno Dal 23 al 25 giugno, torna per la seconda edizione il Festival internazionale naviganti Più di 25 spettacoli gratuiti in tre giorni tra acrobati che volteggiano a nove metri da terra, circensi, equilibristi e giocolieri, il tutto allエinterno dellエincantevole cornice di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, il borgo di tufo che si trova tra due parentesi blu di cielo e di mare. Torna per la seconda edizione il Festival di circo contemporaneo Naviganti con un carico di magia per catapultare gli spettatori in un mondo incantato. Naviganti arricchisce la proposta culturale del borgo marinaro in provincia di Trapani da venerdì 23 fino a domenica 25 giugno.



Sei le compagnie tra internazionali e nazionali che si alterneranno per cinque piazze: villetta Faro, piazza Santuario, lungomare del Cous cous, piazza Marinella, piazza Girolamo Cusenza a partire dalle 19 di venerdì, quando con una entrata in parata gli artisti prenderanno possesso del Borgo Marinaro e per tre giorni lo sconvolgeranno mettendolo sottosopra, ma prima di andare metteranno tutto a posto! Hanno promesso. Saranno tre giorni di nasi allエinsù e di bocche spalancate per lo stupore, di applausi, di sorrisi.



Per tutti e tre i giorni gli spettacoli partiranno dalle 19 e si alterneranno a ripetizione nelle cinque piazze fino a mezzanotte circa, la giornata clou sarà il sabato con tutti e sei gli spettacoli in scena.



Anche questエanno il festival è patrocinato e organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con Cantiere 7, e sotto la direzione artistica di Riccardo Strano, che porta in Sicilia come compagnia di punta, le "Wise Fools" composta da tre artiste internazionali, una finlandese, una sudafricana e una francese, che hanno anche lavorato al Cirque du Soleil e vinto numerosi premi internazionali. Il loro spettacolo aereo si preannuncia mozzafiato. Il titolo dello spettacolo è "Traspheze", ha già girato il mondo raccontando l段ncontro di tre personalità diverse tutte che raggiungono la loro massima espressione in aria. Unエenergia esplosiva al femminile tra evoluzioni al trapezio triplo, corda volante e tanto umorismo.



"Naviganti, così come l段nfrangersi delle onde del mare, - dice Riccardo Strano, direttore artistico di Naviganti - è un festival capace di trasformare la scena innescando emozioni attraverso le diversità stilistiche degli artisti di circo contemporaneo che, seguendo le correnti, approderanno a San Vito Lo Capo. Il festival si fà strada tra un pubblico policromo e molteplici linguaggi artistici che creano una narrazione capace di lasciarci un sentimento comune indelebile".



Tra gli artisti ad esibirsi, ci saranno anche gli italiani "Brigata Totem", con lo spettacolo al palo cinese "HOBO", un omaggio alla strada, alla bellezza del cambiamento e all段rrazionalità. Un semplice momento di vita reale, in cui i pensieri di un uomo incontrano l段stinto del suo cane HOBO. Una stupefacente, poetica ed acrobatica esperienza intrecciata con improvvisazione comica che lascia tutti con un sorriso.



Ci sarà anche la compagnia di teatro e circo acrobatico argentina "Atope", con lo spettacolo "Shhh!". Lilah e Pirucho, due personaggi che parlano al pubblico attraverso il corpo, lエacrobazia e la pantomima con lエintento di condividere un momento indimenticabile e universale.



"Il nostro intento era quello di arricchire la proposta culturale di uno dei borghi marinari più incantevoli e ospitali della Sicilia. - dice Sheila Melosu, presidente di Cantiere 7 - Ed anche questエanno, Naviganti apre una finestra di circo contemporaneo a cui turisti residenti e naviganti di ogni dove sono invitati! Grazie alla presenza di artisti provenienti da tutto il mondo, con oltre 25 spettacoli e un段ndimenticabile aria di festa siamo pronti ad intrattenere per tutto il weekend il pubblico in giro per le piazze!".



E ancora il "Circo Ramingo" con lo spettacolo "Stop!". L誕rtista italiano, una volta in scena, tra incalzanti gags comiche ed intensi numeri tecnici, accompagna il pubblico in un crescendo di risate e adrenalina. Manipolazione di scope, cappelli e monociclo acrobatico, sono solo alcuni dei numeri che allieteranno gli spettatori prima del gran finale.



Poi ci sarà il giocoliere Gianmarco con il suo "Ci vuole calma", spettacolo di clownerie e mimo la cui peculiarità sta nellエapparenza che inganna: la sua apparente eleganza e sofisticatezza sarà presto minata dal primo, dal secondo imprevisto, fino a mostrarsi umano e primordiale stupido!



Lエultimo artista è "Giorgioliere" con lo spettacolo "Aporia", un incontro con l誕rte di strada come non l誕vete mai vista, Uno spettacolo atipico ed innovativo. L誕gilità e la versatilità, l誕tmosfera elegante e al contempo comica ed assurda lo rendono adatto a tutte le età.