Inserita in Tempo libero il 12/06/2023 da Patrizia Carcagno “Cinema in festa”: da domenica 11 a giovedì 15 giugno. Biglietto speciale a €3,50 TRAPANI – Prende il via la seconda edizione estiva di CINEMA IN FESTA, l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Anche quest’anno le nostre sale (Ariston- Royal- King) aderiranno all’iniziativa promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.



CINEMA IN FESTA è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.



La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.



In tutta Italia oltre duemila gli schermi che aderiscono a “Cinema in Festa” e tra questi anche Cine Teatro Trapani che proporrà la seguente programmazione:



- Cine teatro Ariston:



𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙧𝙨 - 𝙄𝙡 𝙍𝙞𝙨𝙫𝙚𝙜𝙡𝙞𝙤: inizio spettacoli ore 17.00 - 19.30 -22.00



- Cinema Royal



𝙇𝙖 𝙎𝙞𝙧𝙚𝙣𝙚𝙩𝙩𝙖: inizio spettacoli ore 17.00 - 19.30- 22.00



- Cinema King



𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙤𝙤𝙜𝙚𝙮𝙢𝙖𝙣 - Unico spettacolo ore 16.00



𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧-𝙈𝙖𝙣: 𝘼𝙘𝙧𝙤𝙨𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧-𝙑𝙚𝙧𝙨𝙚 : inizio spettacoli ore 18.00- 21.00



INFORMAZIONI



cinetrapani@gmail.com



Tel: 0923/21659 attivo dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)



WhatsApp: 3896275308



Facebook: Cine Teatro Trapani



Instagram: cineteatrotrapani



Sito web:cinetrapani.it/