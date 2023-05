Inserita in Politica il 29/05/2023 da Patrizia Carcagno INCENTIVI PER CHI SI TRASFERISCE A SALEMI. VENUTI: "SOSTEGNO CONCRETO A CHI SCEGLIE LA NOSTRA CITTÀ" SALEMI (TRAPANI) - Ci sono ancora otto giorni di tempo per partecipare all´avviso emanato dal Comune di Salemi che assegna un contributo a chi trasferisce la propria residenza e dimora nella cittadina trapanese. L´iniziativa dell´amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, fa leva su uno stanziamento ministeriale di 333mila euro per il triennio 2021-2023. Le agevolazioni saranno assegnate sotto forma di contributi a fondo perduto, a

titolo di concorso "per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili - si legge sull´avviso - da destinare ad abitazione principale". Il limite massimo per ogni contributo assegnato è di cinquemila euro. La data ultima per la presentazione delle richieste è il 5 giugno 2023, alle 12.