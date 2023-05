Inserita in Cultura il 03/05/2023 da Patrizia Carcagno PROGETTO NAZIONALE "E SE DIVENTI FARFALLA" - EVENTO FINALE A MAZARA DEL VALLO SU ARTE, CREATIVITÀ E EDUCAZIONE Il progetto nazionale E se diventi farfalla, finanziato da Con I Bambini, ha lavorato in questi anni in 9 regioni italiane con 17 partner per ridurre le povertà educative attraverso la creatività e i linguaggi dell’arte.



Vi invitiamo alla seconda e ultima tappa dell’iniziativa conclusiva del progetto “Per bellezza e meraviglia” che si terrà il 5 maggio 2023 a Mazara del Vallo presso il Centro Polivalente “Villa Francesca” per parlare di arte, creatività e educazione con esperti ed esperte che da anni si occupano di queste tematiche.



Al convegno della mattina, seguirà, nel pomeriggio, un atelier collettivo per operatori e insegnanti a numero chiuso.



La partecipazione è gratuita.







IL PROGRAMMA DEL 5 MAGGIO A MAZARA DEL VALLO







Ore 08.30/13.30

SEMINARIO

» Centro Polivalente “Villa Francesca” Via degli Elimi, 9 – Mazara del Vallo



» Ore 8.30 Accoglienza

» Ore 9.00 Apertura del Seminario



Saluti istituzionali





– Salvatore Quinci – Sindaco del Comune Mazara del Vallo

– Sara Ferretti – Referente di Con i bambini impresa sociale

– Gabriella Marascia – Dirigente Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo

– Chiara Messina – Rotary Club di Mazara del Vallo

– Nino Carlino – Presidente Distretto Pesca







Intervengono



– Alessandra Falconi (Presidente Cooperativa Sociale “Zaffiria” – Rimini)



– Andrea Mori (Direttore Area Culturale Cooperativa Sociale “Progetto Città” – Bari) – “Rigenerare gli spazi, abitare i luoghi, esercitare i diritti”



– Maria Lisma (Psicoterapeuta Dipartimento di N.P.I.A – Mazara del Vallo) – “Insegnami lo sguardo e imparerò la bellezza”



– E. Pipitone (Dirigente Scolastico “I.C. P. Borsellino – D.Ajello” – Mazara del Vallo) – “Oltre la siepe – un modello di scuola aperta”



– Salvatore Inguì (Direttore Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni USSM – Palermo) – “Cu nasce tunnu un po’ moriri quatratu….”



– Liliana Brucculeri – Valeria Emina Vitelli (Referente Cooperativa Sociale “Binaria” – Torino) – “Sc_Arti d’infanzia. I linguaggi dell’arte nel lavoro interculturale”



– Margherita Margiotta (Referente Cooperativa Sociale “Solidarietà e Azione” – Mazara del Vallo) – “E se diventi farfalla” – una metafora di una nuova visione pedagogica







Ore 13.30

CONCLUSIONE DEL SEMINARIO



» Ore 13.30 SPUNTINO TRA GLI ULIVI (per partecipanti alla mattinata) – Centro Polivalente “Villa Francesca” Via degli Elimi, 9 – Mazara del Vallo





» Ore 16.00 “ONDE” – ATELIER COLLETTIVO PER OPERATORI E INSEGNANTI (a numero chiuso) – Tenuta Baglio Poggio Allegro – SS 115 Km 8,300



Formazione/Installazione a cura di Wanda Cronio della Cooperativa Sociale “Solidarietà e Azione” con la collaborazione di Maura Tripi e Matilde Bucca del Centro Educativo Interculturale “Casa Officina” di Palermo.



Per info: solidarietaeazione@libero.it