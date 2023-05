Inserita in Cultura il 02/05/2023 da Patrizia Carcagno PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI ERICE, ECCO I TRE LIBRI FINALISTI. LA SCRITTRICE SILVANA GRASSO PRESIEDE LA GIURIA TRAPANI, 28 APRILE 2023. Si è conclusa la seconda fase di selezione dei libri candidati alla quinta edizione del Premio Letterario Città di Erice 2023, organizzato dall’Associazione Salvare Erice e patrocinato dal Comune.







I tre libri ammessi alla fase finale sono:



Taddeo in rivolta di Stefano Amato, Marcos y Marcos edizioni.



La fuga di Anna di Mattia Corrente, Sellerio.



Con il fumo negli occhi di Daniela Ginex, ed. Kalos.







I libri finalisti sono stati scelti sulla base di una selezione effettuata da un Comitato di Lettura composto da venti lettori, che ha letto e valutato dieci libri, editi nel 2023 e segnalati da circa sessanta librerie indipendenti di tutta Italia. I libri hanno come oggetto la Sicilia, le sue storie, le sue tradizioni, la sua cultura.







In questa seconda fase i finalisti saranno dati in lettura ad una Giuria di qualità composta dalla scrittrice e linguista Silvana Grasso in qualità di presidente, da Daria Galateria, scrittrice e francesista, dal drammaturgo e musicologo Guido Barbieri, da Simona Lo Iacono,vincitrice del premio letterario 2022, da Giacomo Pilati, scrittore e giornalista, dall’ex magistrato e appassionato di letteratura Dino Petralia e da Leonardo Cersosimo, studente del Liceo Classico Fardella-Ximenes.



La Giuria dovrà leggere e valutare i tre libri finalisti e decretare il vincitore.







La cerimonia di premiazione si svolgerà come ogni anno, a fine agosto a Erice, alla presenza del vincitore.







“Dopo dieci settimane intensissime di lettura, siamo felici di annunciare le terna dalla quale emergerà il libro vincitore di quest’anno. I lettori, come sempre, hanno mostrato preparazione, serietà, attenzione e entusiasmo. Le valutazioni sono state a volte molto diverse tra loro e i giudizi spesso contrastanti ma sempre interessanti e puntuali”, ha dichiarato Noemi Genovese, vicepresidente dell’Associazione che cura l’organizzazione del premio.







“Abbiamo portato a termine la prima parte del lavoro e siamo entusiasti della risposta dei venti lettori appassionati e affezionati al Premio che ringraziamo per il loro impegno e la loro volontà – ha dichiarato Mariza D’Anna, presidente dell’Associazione - Il Premio, giunto alla V edizione, ha avuto una significativa risposta di librerie e case editrici e questo ci conforta. La promozione del libro e della lettura è uno dei nostri obiettivi che perseguiamo con perseveranza. Adesso attendiamo il lavoro della giuria di qualità. Quest’anno la giuria è arricchita dalla presenza della scrittrice Silvana Grasso, che ci sta supportando nel grande lavoro di promozione della manifestazione letteraria”.