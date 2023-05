Inserita in Tempo libero il 02/05/2023 da Patrizia Carcagno CEFALÙ, GLI EMIGRATI SOSTENGONO I GIOVANI CANTANTI E FINANZIANO DUE BORSE DI STUDIO Gli emigrati cefaludesi sostengono i giovani cantanti e finanziano due borse di studio di 300 euro ciascuna. Alla seconda edizione del concorso, organizzato dall’Associazione siciliana musica per l’uomo in collaborazione con l´Associazione cefaludesi nel mondo, possono partecipare i giovani che non hanno superato l´età di 30 anni. Due le sezioni alle quali si può partecipare a scelta da parte dei partecipanti. Nella prima sezione si dovrà cantare una canzone italiana o straniera mentre nella seconda una canzone popolare dialettale siciliana.



La partecipazione è gratuita. Quanti intendono partecipare dovranno iscriversi al Concorso, entro il 31 maggio 2023, inviando all´indirizzo voce@musicaxuomo.it le proprie generalità, il titolo della canzone che si intende cantare e un breve video che dimostri la propria intonazione musicale. Tutti i concorrenti saranno invitati a registrare dal vivo il video della canzone che partecipa al Concorso. Tutti i video saranno pubblicati sulla pagina YouTube dell´Associazione Siciliana musica per l´uomo dal 1° al 20 luglio 2023. A giudicare i video saranno due giurie: una tecnica e l´altra popolare. Quest´ultima darà il proprio voto attraverso il numero di visualizzazioni che riceveranno i singoli video. I primi tre classificati, in ognuna delle due sezioni, si esibiranno dal vivo durante la manifestazione "Cefalù nel mondo" che si terrà giorno 2 agosto 2023 presso l´Hotel Tourist di Cefalù. La sola giuria tecnica, presente alla manifestazione, sceglierà i due concorrenti vincitori a cui saranno assegnate le due borse di studio finanziate dagli emigrati.