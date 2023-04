Inserita in Cultura il 24/04/2023 da Patrizia Carcagno 37° STORMO: MOSTRA DI ARTI GRAFICHE “LE EMOZIONI DEL VOLO” DAL 28 AL 30 APRILE A TRAPANI. Il 37° Stormo di Trapani Birgi organizza dal 28 al 30 aprile la mostra di arti grafiche intitolata “Le

emozioni del volo” presso il Palazzo Cavarretta, ubicato nel centro storico di Trapani.

Pe l’occasione saranno esposte opere che richiamano il sogno del volo, prodotte dagli alunni del Liceo

Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” e dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Rosina

Salvo”; collaboreranno alla mostra con i propri scatti fotografici l’associazione I colori della Vita e il

Gruppo Scatto di Trapani. L’inaugurazione dell’evento si terrà alle ore 09:30 del 28 aprile, alla

presenza delle autorità politiche e religiose del territorio; la mostra sarà poi aperta al pubblico con i

seguenti orari:

venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00;

sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00;

domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Trapani, rientra tra gli eventi celebrativi del centenario

dell’Aeronautica Militare, organizzati dal 37° Stormo per cementare il legame con i cittadini e il

territorio e per rappresentare anche in forma artistica la visione del volo e le emozioni e l’entusiasmo

che da sempre suscita: un’opera di tecnica e di passione che muove l’Aeronautica Militare, dai

pionieri e primi aviatori fino alle nuove sfide offerte dal mondo spaziale.

Un evento all’insegna della cultura, dell’arte, del territorio e della scienza che da sempre spingono

l’uomo verso cieli più alti e traguardi sempre più ambiziosi.