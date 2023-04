Inserita in Cultura il 24/04/2023 da Patrizia Carcagno IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2023 È STATO DEVOLUTO ALLA MISSIONE SPERANZA E CARITÀ FONDATA DA FRATEL BIAGIO CONTE LA SOMMA DI 800 EURO In occasione della Giornata mondiale della Terra 2023 è stato devoluto alla Missione Speranza e Carità fondata da fratel Biagio Conte la somma di 800 euro. La raccolta dei fondi è stata realizzata grazie alla mobilitazione promossa da Associazioni, movimenti, cittadini e istituzioni che lo scorso 14 Aprile hanno voluto ricordare a Trapani il laico missionario recentemente scomparso, al quale è stato intitolato il giardino didattico mediterraneo creato presso il plesso don Milani dell’Istituto comprensivo Nunzio Nasi. La visione del film “Biagio” con la presenza, nel Teatro Don Bosco, dell’attore protagonista Marcello Mazzarella ha permesso la raccolta dei fondi che sono stati destinati all’opera realizzata da Fratel Biagio Conte.

Come ha ricordato Don Alberto Genovese, Vicario della Diocesi di Trapani, il rispetto della natura e della terra è sempre un rispetto strettamente connesso con la realtà della natura umana e dell’uomo, quindi quando ci prendiamo cura della natura dobbiamo prenderci cura dell’umano, specialmente quegli uomini fragili e invisibili.

Con lo spirito che ha animato la missione di Fratel Biagio Conte di curare tutto ciò che lo circondava partendo dai poveri e dai quegli uomini e donne che molti non vedevano , oggi giornata di impegno verso la cura del nostro pianeta, ci sembra bello e opportuno con questa donazione continuare la sua opera e prenderci a cuore la sua eredità, fatta di amore e rispetto verso il creato e le sue creature tutte.



Hanno aderito e promosso l’iniziativa :

Legambiente, Istituto Comprensivo Nunzio Nasi, Libera presidio “G.G.Ciaccio Montalto -Trapani, Ufficio pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Trapani, Associazione Socio-Culturale “Carlo Scaduto” -Paceco, Cif Comunale di Trapani, Azione cattolica diocesana, Movimento Cristiano Lavoratori, Associazione Don Bosco con i giovani, Oratorio centro giovanile don Bosco Trapani, AIAB associazione italiana agricoltura biologica , Donare rende felici, CSI Centro sportivo italiano, Comitato cittadino passeggiata Maria Carolina, Euroform , Lega Navale di Trapani, L’urlo di Rosaria associazione artistico culturale, con il patrocinio del Comune di Trapani e del Comune di Erice.