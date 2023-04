Inserita in Cultura il 09/04/2023 da Lisa Di Giovanni Emma Re apre la sua tournée nazionale a Roma con Emma Re torna sui

palcoscenici di tutta Italia con la tournée dedicata alla grande Mina, che

debutterà il 22 aprile 2023 al Teatro degli Eroi di Roma alle 21,00. Una

serata indimenticabile, dove la passione per la musica incontra la forza

dell’interprete. Emma Re, considerata una delle voci italiane più importanti

dalla stampa italiana e internazionale, insieme alla sua band storica,

conquistano da sempre il pubblico con le loro emozionanti versioni delle

canzoni di Mina, grazie ad una combinazione perfetta di tradizione e

innovazione. Da ‘Se telefonando’ a ‘Certe cose si fanno’, da ‘Grande grande’

alle reinterpretazioni famose come ‘Oggi sono io’, dalla quale prende il nome

lo spettacolo. "Interpretare Mina è un privilegio che porta

con se’ un repertorio unico, scritto dai più grandi autori italiani. Cantare

Mina significa lasciare andare la voce e l´anima, unire l´estensione delle note

allo spessore dei testi, grazie a canzoni che oggi non si scrivono più, non si

sentono più" racconta Emma Re. Emma Re è salita sui

palchi internazionali più prestigiosi del mondo: a Parigi prodotta da Pierre

Cardin, in Cina per gli Eagle award grazie al successo della sua colonna sonora

del kolossal The Legend of Bruce Lee, in Italia accanto a Massimo Ranieri nella

storica tournée "Canto perché non so nuotare", a Los Angeles e Miami

insieme a Mannarino Subsonica e Negrita per la Hit Week, e per la

televisione nazionale Giapponese nella trasmissione cult le più belle voci del

mondo dove per l´Italia hanno intervistato proprio solo lei e Mina.

E ora finalmente una tournée tutta italiana. Un’unica data romana da non

perdere per rivivere le grandi emozioni che solo la musica di Mina può

regalare, grazie all´interpretazione intensa, elegante ed appassionata di Emma

Re. La serata verrà presentata dal noto conduttore Stefano Raucci, I biglietti

dello spettacolo Oggi sono Mina sono in vendita a 20 euro e i posti disponibili

sono limitati. Si trovano presso la biglietteria del teatro o acquistando

i biglietti su www.emmare.it













Make up artist Bruno Gagliano



Photo by Manuela Giusto