Proroga Bonus Energia - CNA Mussomeli

CNA - La Confederazione Nazionale dell´Artigianato della Piccola e Media Impresa Mussomeli (CL), referente Giorgia Cicero, promuove il "Bonus Energia", emanato dal Dipartimento delle Attività Produttive con DDG n.330 del 13/03/2023 ha prorogato erga omnes il termine di presentazione delle domande di ulteriori 30 giorni aggiuntivi ai termini previsti all´art.8 dell´"Avviso Pubblico" Aiuti alle imprese.

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 13/04/2023 entro le ore 12.00.

I destinatari dell´Avviso Pubblico sono: - le imprese con Sede operativa in Sicilia, iscritte al Registro Imprese in data antecedente al 1° febbraio 2021 che svolgono in via prevalente una delle attività riportate in Allegato A - ATECO - 2007 Ammissibili Bonus Energia.

Requisiti al momento della presentazione della domanda: - non devono trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, o aver avviato altre procedure concorsuali; - avere una situazione di regolarità contributiva (DURC); - non devono aver ricevuto aiuto dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune.

Per info e contatti: Tel. 0924/952783; Cell. 3289516260.

Via Palermo, 155 Mussomeli (CL) 93014

RESPONSABILE CNA MUSSOMELI (CL): Giorgia Cicero