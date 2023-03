Inserita in Politica il 26/03/2023 da Massimo Piccolo Chi sono i guerrafondai del Globo…in pace solo 18 anni su 245.

























A proposito di Paesi “guerrafondai e criminali” (come diceva Martin Luther King), giusto quale promemoria per i più giovani, quello che segue è l’elenco delle guerre scatenate in tutto il mondo, con motivazioni che spesso erano false (v. guerra in Vietnam - Golfo del Tonchino -; Iraq – armi chimiche inesistenti -, ecc…), del noto Paese “esportatore di Democrazia”, che aveva “l’hobby” delle guerre (So’ Ragazzi…).

A tal proposito, ho avuto modo di vedere una clip di due minuti, del Grandissimo Massimo Troisi, datata 1987, durante un collegamento dagli Stati uniti con Pippo Baudo a “Domenica IN”. Troisi illustra da par suo, in modo intelligente e finissimo, il perché i cow-boy fanno le guerre nel mondo. Imperdibile (v. link-3 in calce – pubblicato sul canale you tube di “Radio Radio" -).



Vediamo ora l’elenco dei Presidenti “buoni”, del noto paese esportatore di democrazia e…bombe, ma anche, “guerrafondaio” (Luther King docet); nonché delle guerre che hanno fatto nella loro “vigenza” (in calce riporto la fonte/link, per eventuale approfondimento).



 "Harry Truman (1945-1953, Democratico) è stato l´uomo della Guerra di Corea";



 "Dwight D. Eisenhower (1953-1961, Repubblicano) ereditò la Guerra di Corea e giunse all´armistizio";

 "John Fitzgerlad Kennedy (1961-1963, Democratico) portò in pochi mesi i consiglieri militari statunitensi in Vietnam da qualche centinaio a 16.000";

 "Lyndon Johnson (1963-1969, Democratico) fu colui che prese il posto di Kennedy e verrà ricordato per l´escalation della Guerra del Vietnam";



 "Lyndon Johnson (1963-1969, Democratico) nel 1965, Johnson ordinò anche l´invasione della Repubblica Domenicana per rovesciare il governo socialista di Juan Bosch Gavino";



 "Richard Nixon (1969-1974, Repubblicano) chiuse la guerra in Vietnam dopo un´escalation di bombardamenti";



 "Richard Nixon (1969-1974, Repubblicano) bombardò a tappeto sulle città e le campagne del Nord Vietnam, e, segretamente la Cambogia e il Laos";



 "Gerald Ford (1974 -1977, Repubblicano): in così poco tempo, il successore di Nixon non combatté tecnicamente alcuna guerra, anche se chiese al Congresso il permesso di farne una. Infatti, nonostante gli accordi di Pace di Parigi del 1973, nel dicembre del 1974, le colonne militari nord-vietnamite si diressero verso il Sud e il governo sud-vietnamita chiese aiuto agli Usa";



 "Jimmy Carter (1977-1981, Democratico): quando l´unione sovietica invase l´Afghanistan mandò aiuti militari segreti ai mujaheddin afghani, attraverso i sauditi e i pachistani;



 "Ronald Reagan (1981-1989, Repubblicano), dopo aver chiuso la Guerra Fredda, fu protagonista di due azioni militari (Grenada e Libia – Tripoli -)":



 "Ronald Reagan (1981-1989, Repubblicano), l´invasione di Grenada nel 1983, decisa perché un regime filo marxista non si affiancasse a quello cubano (Fidel Castro) in quell´area;



 "Ronald Reagan (1981-1989, Repubblicano), nel 1986 bombardò Tripoli (Libia) con l´obiettivo di colpire Gheddafi";



 "George H. W. Bush (1989-1993, Repubblicano) combatté e vinse la prima guerra del Golfo, dopo l´invasione da parte di Saddam Hussein del Kuwait";



 "George H. W. Bush (1989-1993, Repubblicano) nel dicembre 1989 diede l´ordine di invadere Panama; 24.000 soldati americani sbarcarono nel piccolo, ma importantissimo stato del Centroamerica per abbattere il dittatore Manuel Noriega (che prima era appoggiato dai Cow-boy)".



 "Bill Clinton (1993-2001, Democratico) nel 1993 inviò e poi ritirò le truppe americane dalla Somalia";



 "Bill Clinton (1993-2001, Democratico) nel 1995 ordinò i raid aerei contro i serbi di Bosnia per costringerli a trattare e, dopo gli accordi di Dayton, dispiegò una forza di pace nei Balcani";



 "Bill Clinton (1993-2001, Democratico) nel 1998, in risposta agli attentati di Al Qaeda, per ritorsione fece bombardare obiettivi in Afghanistan e in Sudan";



 "Bill Clinton (1993-2001, Democratico) nel 1999, il teatro di guerra tornò ad essere i Balcani: gli Usa furono protagonisti della Guerra del Kosovo e della caduta di Milosevic (bombardando Belgrado)";



 "George W. Bush (2001-2009, Repubblicano) è il presidente delle due ultime guerre americane in grande stile: Afghanistan e Iraq come risposta all´attacco delle Torri Gemelle. Se la prima ebbe l´appoggio di quasi tutti gli americani, la seconda invece venne largamente contestata dall´opinione pubblica statunitense e mondiale";



 Barack Obama (2009-2017, Democratico) è da subito contrario all´invasione dell´Iraq, eletto per far tornare le truppe a casa da Bagdad e Kabul, e vincitore del Nobel per la Pace, oltre ai noti interventi in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, ha bombardato anche lo Yemen, la Somalia e il Pakistan. Secondo alcuni analisti è stato il presidente americano che ha tenuto in guerra gli Stati Uniti per più tempo".





Alla fine della lettura dell’elenco, dopo aver ripreso fiato, spero di cuore che il lettore abbia maggior contezza su chi sono i guerrafondai che vanno in giro per il mondo a fare guerre.



Signora mia, dove arriveremo mai…

Massimo Piccolo







Non ho riportato le guerre dei cow-boy antecedenti la Seconda Guerra Mondiale.



Sono troppe anche per un elenco.



Ma invito il lettore a cliccare sui link che seguono e si accorgeranno (ancor di più) di chi sono i veri guerrafondai globali.







(Imperdibile sito di quasi 3 secoli di guerre dei cow-boy)

https://it.frwiki.wiki/wiki/Liste_des_guerres_des_%C3%89tats-Unis



(altro imperdibile sito, da una fonte insospettabile)

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/02/02/le-storia-militare-degli-stati-uniti-sembra-un-gioco-non-lo/?refresh_ce=1



"Le tensioni con l'Iran, seguite alla morte di Qassem Soleimani, è solo l'ultimo conflitto che gli Stati Uniti d'America hanno affrontato nel corso della loro pluricentenaria storia. La scomparsa del comandante delle brigate al Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scatenato il 123esimo scontro armato in 245 anni. Il 4 luglio 1776 i delegati delle tredici colonie redassero ed approvarono all'unanimità la dichiarazione di indipendenza, che diede ufficialmente vita ad un nuovo Stato federale. Da allora solo 18 anni su 245 sono trascorsi in completa pace. A testimonianza di una nazione che sin dalla nascita ha avuto grandi velleità di espansione e capacità di influenza su diversi fronti mondiali".

(Video di radio radio di 6 minuti, con dentro i due minuti di Massimo Troisi)

https://youtu.be/TCfTQ-T6Ouw



(Elenco - di cui sopra - delle guerre dei presidenti dopo la Seconda guerra mondiale)



https://www.agi.it/blog-italia/idee/guerre_usa_presiedenti-6849205/post/2020-01-08/



