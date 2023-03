Inserita in Politica il 23/03/2023 da Massimo Piccolo “IL” Presidente del Consiglio, l’UE, l’immigrazione e…l’interesse nazionale.

























“IL” presidente del Consiglio, Signora Meloni Giorgia, noto/a donna italiana (Madre, cristiana, bla bla bla…), Tutta “legge, ordine, chiacchiere, distintivo e…interesse nazionale”: dopo l’incontro con quella donna che sta inopinatamente a capo della Commissione Europea, ha detto (“IL” presidente) che è contenta, perché è riuscita a fa diventare “centrale” la chiacchiera, pardon il “tema” (Schlein docet) dell’immigrazione.

E’ cosi centrale e importante, che la capa della Commissione (Dio la perdoni…io no), ha liquidato “IL” nostro presidente rimandando “il tema” a…giugno.

Ebbene, se “IL” presidente del Consiglio avesse davvero a cuore l’interesse nazionale di questo disgraziato paese (“serva Italia, di dolore ostello” – di Bidén -), si sarebbe incatenata ai cancelli della UE, e non se ne sarebbe andata se non prima si sarebbe risolto “il tema” immigrazione.



Massimo Piccolo