Inserita in Politica il 18/03/2023 da Massimo Piccolo Montagnier bugiardo, o…profetico?























In merito alla recente chiusura delle indagini su fatti di Bergamo, fatta dalla procura del luogo, e dove é indagato mezzo governo di Conte (Alias C. Max): mi é capitata sotto gli occhi una citazione di Luc Montagnier illuminante e plastica nella sua chiarezza, circa la Verità e la falsità.







 "Mentre la menzogna prende l´ascensore la verità prende le scale. Nonostante ci metta più tempo la verità finisce sempre per arrivare".

(Luc Montagnier, 1932 – 2022)







Ne stavo cercando la fonte, quando mi sono imbattuto in un sito di "Fact Checking" (v. dopo).





Questa citazione spiega perfettamente come è stato possibile infilare “nell’ascensore” la presunta “verità di Stato”, obbligando inermi connazionali alla violenza di Stato (tutti muti, sordi e ciechi) del green-pass di germanica memoria, ed invece solo ora, a babbo morto, la Verità sta venendo a galla…“dalle scale”.

Mi fermo qui, per non annoiare, ma desidero porre all’attenzione del lettore, che cosa scriveva uno dei tanti siti di “Fact Checking” che ho trovato per caso, cercando la citazione di Montagnier (v. sopra), il quale (fact) "è un metodo e un procedimento di verifica che mira a stabilire se il contenuto di una notizia sia vero o falso, utilizzando e valutando tutte le fonti rilevanti".

Da quanto si può leggere in questo articolo, alla luce peraltro delle ultime indagini ed informazioni di cui ora si dispone, non c’è una sola informazione delle controdeduzioni che fa il sito, che confuti quanto dichiarato dal Prof. Luc Montagnier, che non sia solo apodittica e priva di riferimenti scientifici.

Ma per assurdo, questo articolo si contraddice: ammette (…”benché inseriscano…tecnologia mRna molto promettente"... – allora è sperimentale? –) e però minimizza (…”possono esserci casi molto rari…benché uno studio…la spike..possa causare danni al cuore”…), ecc…



Giudicate voi stessi l’articolo, che riporto testualmente, e del quale riporto il link, in calce.





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



(Articolo pubblicato in data 09-09-2021 dal sito www.facta.news)



 “Il 9 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un breve articolo pubblicato da Radio Radio l’8 settembre 2021 e intitolato “L’allarme di Montagnier zittito dal pericolo censura: ecco cosa ha detto il Premio Nobel”. L’articolo riporta alcune frasi pronunciate da Luc Montagnier – premio Nobel e virologo che ha già diffuso numerose informazioni scientificamente infondate sulla pandemia– in un’intervista al quotidiano La Verità dello stesso giorno. In particolare Montagnier afferma che i vaccini «sono una terapia genica» che «fa sì che il nuovo materiale genetico sia inserito nel nostro genoma». In secondo luogo Montagnier afferma che «questi vaccini stravolgono l’organizzazione naturale dell’organismo» e che la proteina Spike prodotta in seguito ai vaccini sarebbe una «neurotossina» o «potrebbe influire sul cuore» creando «miocarditi potenzialmente letali».



 Si tratta di affermazioni scientificamente prive di fondamento o fuorvianti.



 Per prima cosa, i vaccini a mRna, benché inseriscano temporaneamente un’informazione genetica che codifica per la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2, non sono considerabili terapia genica, come avevamo approfondito in passato, perché non si inseriscono nel nostro genoma. Avevamo discusso in precedenza come invece la tecnologia dei vaccini a mRna sia considerata molto promettente anche proprio perché elimina quasi totalmente la possibilità che il vaccino interferisca col Dna.



 Riguardo alla seconda affermazione di Montagnier, è vero che possono esserci casi molto rari di miocardite e pericardite in seguito ai vaccini Pfizer e Moderna. Benché almeno uno studio abbia suggerito che la proteina Spike del virus possa direttamente causare danni al cuore durante l’infezione da Sars-CoV-2, al momento non ci sono prove che la proteina Spike, nelle quantità assai inferiori prodotte in seguito alla vaccinazione, possa causare danni significativi".



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^





Se questi sono i siti di "Fact Checking", immaginate il mainstream...

A questo punto ogni commento è superfluo. Dove arriveremo Signora mia…



Massimo Piccolo





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ https://facta.news/notizia-falsa/2021/09/09/queste-affermazioni-di-montagnier-sono-scientificamente-false-o-fuorvianti/

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^