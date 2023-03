Inserita in Politica il 15/03/2023 da Massimo Piccolo Nuovo obbligo “green”… Per la serie: chiù pilu per tutti.

























Leggo e apprendo, da un odierno giornale quotidiano cartaceo italiano (non vi dico quale), l’elenco dei “Magnifici 27” deputati italiani al Parlamento europeo, che hanno avuto la “cortesia” di votare a favore della nuova “approvanda” direttiva UE sulle Case “green”.

Com’è noto, si vuole obbligare gli italiani, entro 10 anni (2033) a far diventare la propria casa, compatibile con i cambiamenti climatici, ecc… Non vi annoio.



Quindi.



 dopo la vaccinazione obbligatoria;

 dopo “l’approvando” obbligo di acquistare auto “green” dal 2035;

 dopo l’obbligo (di fatto, siamo vassalli di Bidén) “umanitario” di mandare armi all’ex (ex?) comico coi soldi nostri, togliendoli agli italiani e dandoli di fatto alle multinazionali (chi vende le armi?);

 dopo le sanzioni al cattivo Putin (che dovevano stenderlo al tappeto - si è visto, falliscono le banche occidentali -):



al momento ci siamo fermati all’obbligo della casa green.



Ma vedrete che continueranno su questa strada. Ci si attende l’obbligo di rifarsi il naso, le tette, il culo, ecc… perché non politicamente corretto (a parti invertite) rispetto a quelli che ancora “ce l’hanno normale”.



Che cosa deve succedere per avere contezza che i popoli occidentali sono ormai preda (nel senso proprio del termine) dei poteri forti che “impongono” a questi disgraziati popoli pure lo stile di vita che devono tenere?

Purtroppo i parlamentari (nazionali e UE) che dovrebbero rappresentare gli interessi e i valori dei popoli che li hanno mandati nelle istituzioni, fanno oggettivamente, “per fatto concludente”, come direbbe un magistrato, “Altri” interessi che non sono dei popoli che rappresentano.



A proposito. Quando i giudici Costituzionali invece di applicare la Costituzione che è scritta nero su bianco, anche loro “applicano” la “Scieen…za”, manco fossero la nota Zichichi in gonnella, Ilaria Capua: allora siamo davvero persi.



Comunque, siccome il merito va premiato e pure esibito: mi pregio elencare i nostri esimi connazionali seduti (in che postura, decidete voi…) al Parlamento UE che hanno votato a favore di queste scelte folli, con la scusa del cambiamento climatico, che fa assonanza con il vaccino che doveva guarire, bla bla bla…





Ecco i nostri giovani eroi.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Movimento 5 stelle:



 Tiziana Beghin

 Fabio massimo Cataldo

 Maria Angela Danzì

 Laura Ferrara

 Mario Furore (dalla Cina…)

 Sabrina Pignedoli

 Pietro Bartolo

 Brando benifei

 Caterina Chinnici (oh! Caterina…)







Partito Democratico:



 Beatrice Covassi

 Paolo De castro

 Elisabetta Gualmini

 Camilla Laureti

 Alessandra Moretti

 Pina Picierno (peggio mi sento…)

 Franco Roberti

 Daniela Rondinelli

 Massimiliano Smeriglio

 Irene Tinagli

 Patrizia Toia

 Achille variati







Indipendenti (da chi?):



 Dino Giarrusso (oh! Dino…Dino…)

 Giuliano Pisapia (no comment)

 Marco Zullo

 Ignazio Corrao

 Rosa D’Amato

 Piernicola Pedicini



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^





Che Dio (Oh! Ma add’ostai?) li abbia in gloria.



Dove arriveremo Signora mia…



Massimo Piccolo