Inserita in Politica il 10/03/2023 da Massimo Piccolo A Palazzo Chigi si entra "incendiari" e si esce…"Lord inglesi".

























Ho appena ascoltato da Cutro “IL” presidente del consiglio del Governo italiano, che in conferenza stampa, dopo il solenne Consiglio dei ministri ivi svoltosi, ha reso edotto il mondo terracqueo, sui pesanti provvedimenti presi.

Ebbene, per i primi 10 minuti, pareva sentire parlare il buon Enrico Letta. Tutto “approcci”, "chiacchiere e distintivo". Dopo di che, le “incredibili” principali norme varate sono le seguenti.





 Aumentate le pene fino a 30 anni agli scafisti (se riescono a prenderli e se riescono a fare i processi, con i tempi della “scartabia”);



 “volantinaggio” nei paesi d´origine dei “partendi/immigrandi”, per avvisarli che la traversata non è tutto "Oro e Ong", come dicono loro gli scafisti (sarebbe interessante sapere come ci riusciranno, visto che i partendi, partono da Paesi dove c’è la guerra o paesi dittatoriali);



 infine, udite udite, dopo il successo del nuovo reato dei Rave party, se ne è coniato uno nuovo, “universale”, che riguarda la caccia agli scafisti pure nelle acque internazionali (“in tutto l’orbe terracqueo”, oddio Signora mia…).

Il resto della conferenza stampa, solite buone intenzioni ma senza alcuna sostanza operativa.

Ad un certo punto mi è venuto in mente che “IL” presidente che parlava fosse “UN” sosia. Ma come? Si dovevano fare le barricate’, pardon, i blocchi navali. Si dovevano chiudere i porti? Ma dove?

Insomma, questa è la prova provata che chi va a Palazzo Chigi subisce una modifica Ogm, della quale ancora nessuno è riuscito a venirne a capo (il mistero si infittisce).



Vedi il povero “bibitaro” (sia detto con rispetto) che è entrato incendiario e si è trasformato in un “lord” inglese. Meglio ancora: Bidéniaro/draghettaro.

(Massimo Piccolo)